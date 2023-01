Com o aumento exponencial dos sites de apostas no Brasil, é normal que os adeptos aos jogos de azar se perguntem sobre a segurança dos inúmeros sites presentes no mercado brasileiro.

Se você está se perguntando sobre a Apostaquente, sua segurança e seriedade, esta análise nos mostra que a Apostaquente é confiável! Saiba maia detalhes sobre a análise da casa de apostas Apostaquente e sua segurança abaixo.

Apostaquente é licenciada pela MGA

No mundo das apostas, sabemos que a segurança é um fator primordial aos jogadores. Uma das melhores maneiras de começar uma análise sobre segurança de um site de apostas é checar se o site possui uma licença válida emitida por um órgão regulador reconhecido internacionalmente.

Se o site não possuir uma licença, fique atento, pode ser cilada! Mas não se preocupe, a notícia boa é que a Apostaquente é registrada em Malta e conta com uma licença emitida pela Malta Gaming Authority (MGA), um dos órgãos reguladores mais conceituados da indústria internacional de jogos de apostas.

Desta forma, para manter sua licença válida e ativa, a Apostaquente sempre recebe auditorias e fiscalizações e se propõe a seguir todas as leis, regulamentos e diretrizes obrigatórias, por exemplo: regulamentos de jogos responsáveis (se preocupando com a saúde mental de seus jogadores); regras de comunicação e marketing; regulamentos de cumplicidade com as Leis; proteção ao jogador e proteção de dados, entre outros. Pelo fato de possuir uma licença ativa e válida da MGA, podemos afirmar que a Apostaquente é segura.

Possui os melhores métodos de depósito e saque do Brasil

Todos os jogadores, antes de colocarem seu dinheiro em um site de apostas, se perguntam se os métodos de pagamento e transação são realmente seguros. Essa preocupação é muito recorrente, afinal não dá para colocar o dinheiro em um lugar em que você não confia se poderá sacar seus lucros com segurança, não é mesmo?

Efetuar depósitos e saques com segurança, praticidade e rapidez é um fator de extrema relevância para os brasileiros. Sendo assim, a Apostaquente não poderia deixar de contar com nada mais e nada menos do que os melhores métodos de depósito e saque do Brasil. Eles oferecem os métodos de pagamento com transações seguras e rápidas. Sendo eles:

Pix

Boleto

Transferência bancária

Pay4Fun

EcoPayz

Carteira virtual Inovapay

Neteller

Garante a privacidade de dados com criptografia SSL

A Apostaquente preza pela segurança dos dados de seus jogadores. Por isso, conta com o protocolo de segurança baseado em criptografia, o SSL.

Note que o site começa com https em seu endereço, isso significa que a conexão é criptografada e os dados protegidos, proporcionando a integridade dos dados e evitando que eles sejam adulterados.

Suporte ao cliente todos os dias da semana

O suporte ao cliente da Apostaquente possui um time formado por brasileiros experts em apostas esportivas e jogos de cassino online.

Eles estão online no chat para atender aos usuários e tirar qualquer dúvida sobre o site, bem como como navegar, termos e condições das promoções, valores e rollover de bônus, saques e depósitos, etc. Os agentes podem ser contatados através do chat online no site e através de email, todos os dias da semana.

Apostaquente foi criada sob medidas para o Brasil

O site de apostas esportivas e cassino online Apostaquente foi desenvolvido sob medidas para atender aos jogadores brasileiros. Com lançamento no ano de 2021, o site de apostas oferece um catálogo extenso de apostas esportivas e infinitas alternativas de jogos de Cassino.

A Apostaquente conta com um time que trabalha 24h por dia para oferecer as melhores odds (probabilidades) quando o assunto é aposta esportiva, além de oferecer um portfólio variado de mercados de apostas ao público brasileiro.

Já o Cassino online da Apostaquente foi criado especialmente para atender às exigências mais altas dos jogadores brasileiros, oferecendo jogos localizados, com temática brasileira e com dealers que falam português.

Vale lembrar que o site pertence ao grupo Geokul, que possui reconhecimento internacional no desenvolvimento e serviços no ramo de jogos de apostas online, tanto em esportes ou cassino, em diversos países Europeus desde 2013.

Conclusão: Apostaquente é segura!