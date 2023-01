Apostas no campeonato Amazonense com a Parimatch!

O ano de 2023 já começou e a partir de agora foi dada a largada para o início dos campeonatos estaduais, que vão formar os elencos das competições nacionais que virão. É uma fase super importante, principalmente para analisar o desempenho de alguns times que participam da série A e B do Brasileirão, jogando nos torneios estaduais.

Com o ano novo, vem muito mais do que os campeonatos estaduais, pois se intensificam as competições nacionais e internacionais. Nós separamos algumas das principais competições no mundo do futebol que vão acontecer neste ano de 2023. Veja só:

● Campeonatos Estaduais: 15 de janeiro ● Copa do Brasil: 22 de fevereiro ● Série A: 16 de abril ● Série B: 15 de abril ● Série C: 23 de abril ● Série D: 30 de abril ● Supercopa do Brasil: 28 de janeiro

Além disso, as competições continentais com 3 das mais importantes disputas na américa do sul. Veja também:

● Conmebol Recopa: 8 de fevereiro a 15 de fevereiro ● Conmebol Sul-Americana: 8 de março a 28 de outubro ● Conmebol Libertadores: 8 de fevereiro a 11 de novembro

Como funciona o campeonato Amazonense?

O Campeonato Amazonense de futebol existe desde 1914, e é organizado pela Federação Amazonense de Futebol (FAF). Até meados de 1963 o Campeonato Amazonense foi considerado amador e só depois passou a ser visto como profissional. A FAF foi criada 3 anos depois da profissionalização do Campeonato Amazonense, em 1966.

O campeonato é um dos mais antigos da região norte do país e o vencedor dele tem o direito de jogar a Copa Verde, a Copa do Brasil e a série D do Brasileirão.

Quem participa?



O Campeonato Amazonense tradicionalmente era formado por 10 equipes que se enfrentavam em busca do título de campeão estadual. Porém, em 2022 foi a primeira edição do campeonato com 12 equipes.

As equipes jogam a primeira rodada entre todos, totalizando 11 partidas jogadas por equipe, onde todos se enfrentam. Em seguida as 8 melhores equipes sobem para as oitavas de finais em sistema de mata-mata até chegar à final. Os finalistas disputam uma vaga na Copa Verde, Série D do Brasileirão e Copa do Brasil. As 4 piores equipes são desclassificadas e rebaixadas para a série B do estadual.

Confira na Lista abaixo as equipes classificadas para o Campeonato Amazonense de 2023;

● Amazonas FC ● Clipper ● Fast Clube ● Iranduba ● JC FC ● Manauara ● Manaus FC ● Nacional ● Operário ● Penarol ● Princesa do Solimões ● São Raimundo

O atual campeão do campeonato é o Manaus, que ao longo da história acumulou 5 títulos de campeão estadual no Amazonas. O clube com mais títulos no Campeonato Amazonense é o Nacional com 25 títulos após a profissionalização do campeonato em 1963. Apesar disso, o Nacional em 2022 não chegou nem a ir para a final, que foi disputada entre o time de Manaus e o Princesa do Solimões.

