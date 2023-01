Apostas no campeonato Cearense com a Pix bet

Já estamos em 2023 e o ano começou cheio de energias positivas. A Pix Bet que deu um show em 2022 sendo uma das patrocinadoras da Copa do Mundo, hoje se juntou a nós para falarmos um pouco sobre o calendário futebolístico deste ano.





Todo mundo sabe que o futebol é o esporte mais popular do mundo e que existem centenas de campeonatos espalhados pelo mundo todo. As ligas europeias são um bom exemplo, pois tem mais de 50 campeonatos acontecendo de forma bianual.





No Brasil nós temos algo parecido com as ligas europeias, que são os campeonatos estaduais. Os campeonatos estaduais fazem um tipo de seleção para outras competições, assim como acontece com a UEFA, onde os times europeus campeões de suas ligas jogam.





Mas calma aí que vamos explicar com mais detalhes mais adiante. Porém, como são muitos os campeonatos estaduais, hoje vamos nos concentrar somente no Campeonato Cearense. Então segue aí com a gente que temos muito o que ver pela frente.