As vantagens de inserir o seu filho no universo bilíngue

Foi-se o tempo em que o Inglês era considerado um diferencial. Mais do que uma exigência para qualquer um que queira se destacar no mercado, o idioma está presente em todo tipo de conteúdo que acessamos e só quem domina a língua estrangeira sabe o valor de ler um texto, assistir a filmes e séries ou ouvir uma música em inglês e compreender perfeitamente o significado.

Você já está buscando familiarizar o seu filho com uma nova língua? Sabe qual é o melhor caminho para isso? É fato que a infância é considerada o melhor período para expor o cérebro a novas aprendizagens, porque as crianças assimilam e compreendem informações de uma maneira muito mais fácil. Dessa forma, permitir que a criança tenha acesso a um segundo idioma ainda na infância tem sido a escolha de muitas famílias.

Do ponto de vista de alguns pais, a alternativa mais “fácil” ainda é a inserção dos filhos em longos anos em uma escola de Inglês. Entretanto, a escola bilíngue já é um dos modelos de ensino mais procurados quando o assunto é uma educação diferenciada, que envolva o convívio com a língua estrangeira. No entanto, você sabe quais as principais diferenças de uma escola de Inglês e do Ensino Bilíngue?

As diferenças

Voltado exclusivamente ao aprendizado da língua estrangeira, o curso de Inglês foca seu método de ensino na pronúncia e nas regras gramaticais. Aqui, os tradicionais livros didáticos, que envolvem os mais variados temas, são as principais ferramentas de utilização dos alunos. Além disso, nas aulas de Inglês, geralmente os estudantes têm contato com o idioma por cerca de até 4 horas por semana.

Na Educação Bilíngue o método adotado é diferente. “O ensino não se limita ao vocabulário, aos livros da língua inglesa e a algumas horas de prática do Inglês. Matemática, Biologia, História e todas as outras matérias caminham lado a lado com o idioma. Além disso, os alunos mergulham na língua e na cultura estrangeira por muito mais tempo, já que o inglês faz parte da rotina e da comunicação de cada um. O objetivo é que o idioma vá ganhando espaço na vida dos alunos de maneira natural”, explica a professora Ana Teixeira, coordenadora do Ensino Bilíngue no Centro de Inovação Pedagógica do Grupo Positivo. A criança aprende a segunda língua da mesma forma e com a mesma facilidade com a qual aprende sua língua natal, por meio de exposição e interação.

Em inglês

O Ensino Bilíngue do Colégio Positivo é diferenciado dos demais, pois não oferece somente aulas de inglês, mas em inglês. Ofertado desde a Educação Infantil, o sistema não representa somente a aprendizagem de uma segunda língua, mas, sim, uma vivência. Tendo como lema “Uma vivência bilíngue”, o estudante aprende por meio da nova língua, compreendendo diferentes fontes de informação e ampliando sua cultura.

A base pedagógica do currículo internacional foi desenvolvida pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e conta com o uso de materiais didáticos exclusivos e apoio para a realização de exames. Os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental já são convidados a fazerem o exame Movers, a primeira certificação de inglês conferida pela universidade britânica.

Além disso, todos os professores do Ensino Bilíngue são certificados através do programa de desenvolvimento CPD (Continuing Professional Development). As aulas são baseadas na metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning, Aprendizagem Integrada de Conteúdo e Linguagem).

Dessa forma, os conteúdos dos componentes curriculares contextualizam a aprendizagem da língua inglesa, enriquecendo e significando o processo. Todas as salas de aula, por sua vez, são ambientalizadas para que o aluno, de fato, faça essa imersão.

