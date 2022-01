Bolsas de 100% no Vestibular de 2022 da Universidade Pitágoras Unopar

Se você tem planos de cursar a universidade em 2022, mas não sabe como arcar, a Pitágoras Unopar oferece a oportunidade de estudar com 100% de bolsa até o final do curso. A instituição realiza o vestibular de 2022 neste fim de semana, com bolsas de estudo de até 100%. As provas acontecem nos dias 27 à 29 de janeiro.





O primeiro colocado no vestibular de cada modalidade - Presencial e Ead, que realizarem a prova nas datas acima, contará com uma bolsa de estudos integral no curso de sua preferência, válida até a conclusão do mesmo.





O vestibular será realizado de forma presencial (horários agendados para evitar aglomerações) e também online, de acordo com a escolha do candidato. As inscrições são 100% gratuitas e podem ser realizadas através do link.