Caixa Tem libera empréstimo de até R$ 1.000; veja como contratar

Trabalhadores e empresários nascidos em setembro e outubro já podem fazer empréstimos pelo aplicativo Caixa Tem. A contratação do crédito de R$ 300 até R$ 1.000 foi liberada pela Caixa Econômica Federal para este público nesta segunda-feira (13).





Os clientes poderão ter acesso a duas linhas de crédito: empréstimo pessoal e empréstimo para os negócios. Na primeira delas, o crédito tem destinação livre e pode ser usado em despesas pessoais e pagamentos de dívidas.





Já na segunda, o dinheiro emprestado vai para investir no próprio negócio, como pagamento de fornecedores e contas de água, luz, internet e aluguel, além da compra de matérias-primas e mercadorias para revender, entre outras finalidades.





Nas duas linhas, o valor de contratação vai de R$ 300 a R$ 1.000, com taxa de juros de 3,99% ao mês e pagamento em até 24 vezes (dois anos). Nascidos em novembro e dezembro só terão acesso ao crédito a partir do dia 27 deste mês.





Empréstimos pessoais podem ser pagos em no mínimo 1 parcela, e, no máximo, 24 parcelas. Empréstimo para empresas pode ser quitado em no mínimo 4 vezes e, no máximo, 24 vezes.





A análise para a liberação dos valores só é feita após a atualização do cadastro. A medida é necessária para mudar o tipo de conta que o trabalhador tem hoje e conseguir fazer o empréstimo. Segundo a Caixa, é preciso transformar a conta-poupança social digital do Caixa Tem em uma Poupança Digital Caixa.





Com isso, o limite de movimentação mensal de R$ 5.000 deixa de existir e o cliente consegue ter acesso a linhas de crédito. O procedimento leva sete minutos e é feito diretamente no Caixa Tem, na opção "Atualize seu cadastro". Para isso, é preciso informar endereço, profissão, renda e patrimônio, se tiver.





Também será necessário enviar uma foto de um documento de identificação (RG ou CNH) e uma foto selfie com o documento na mão. A selfie deve ser feita em local iluminado, sem óculos e sem chapéu.