Casas de apostas já especulam os favoritos para vencer a Série B

A Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol começou a todo vapor. Alguns favoritos já aparecem no topo da tabela, outros não começaram a competição tão bem, mas o equilíbrio é o que vem chamando realmente a atenção nesse início de torneio.

Os dois clubes paranaenses são algumas das gratas surpresas até aqui. O Operário começou bem melhor do que em anos anteriores e atualmente está na sétima posição, a 3 pontos do G4. Já o Londrina aparece logo em seguida, em oitavo com 11 pontos, e também está na briga pelo acesso.

Já a briga pelo título, embora bastante imprevisível neste início, aparenta estar bem mais seleta. Sendo assim, vamos dar uma olhada nos principais favoritos de acordo com casas de apostas.

1- Cruzeiro

O Cruzeiro passou por uma reformulação total em 2022, ano que marca a sua terceira participação seguida na Série B. Por enquanto, parece que a reorganização administrativa e financeira vão render bons frutos ao clube.

Com a chegada do técnico Paulo Pezzolano a Belo Horizonte, muita coisa mudou. O time que fez péssima campanha nos últimos dois anos, largou com tudo nesse início de torneio e já soma 7 vitórias em 9 rodadas.

Atual líder do torneio e invicto em casa, o Cruzeiro aparece como grande favorito para ser campeão da Série B esse ano. O apostador confiante no título, pode lucrar R$200 realizando uma aposta de R$100.

2- Grêmio



Mesmo com o início turbulento, o Grêmio é apontado por várias casas de apostas como o segundo maior candidato ao título da Série B em 2022. Acostumado a grandes conquistas internacionais até recentemente, o tricolor gaúcho se depara com uma nova realidade.

É bem verdade que o elenco formado para a disputa da segunda divisão é muito acima da média do campeonato. Jogadores como Ferreirinha e Diego Souza certamente irão se destacar, mas cabe ao técnico Róger Machado encontrar um jogo coletivo mais consistente.

Se você, assim como os especialistas em apostas, acredita que o Grêmio vai se recuperar e disputar o título, pode apostar com a alta cotação 4.0. Uma aposta simples de R$100 pode render um retorno de R$400!

3- Bahia

O tricolor baiano começou o ano muito mal, com eliminação precoce tanto no Estadual quanto na Copa do Nordeste. Mas quando se trata do principal objetivo do ano, voltar para Série A, o Bahia vem muito bem obrigado.

Já são 5 triunfos nas primeiras 9 rodadas, e um domínio impressionante nas partidas disputadas na Arena Fonte Nova. De acordo com as principais casas de apostas, o Bahia é o terceiro time mais bem cotado para vencer a Série B.

4- Vasco