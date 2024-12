Em dois anos, Marco Brasil destina mais de R$ 17 milhões em recursos para Londrina

Dinâmico, o deputado também alocou recursos para a construção do Centro de Equoterapia, que tem o início das obras previsto para 2025, para o custeio da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), para a reforma do calçadão na região central, para a revitalização do Autódromo Internacional Ayrton Senna, e em infraestrutura urbana, para o recapeamento de diversas ruas e avenidas da cidade.

Somente em investimentos para a Saúde de Londrina, Marco Brasil viabilizou R$ 10 milhões em verbas federais. Além do montante necessário para a construção da UPA Zona Leste, o parlamentar destinou recursos para os hospitais Universitário, Evangélico, Vida, Hoftalon e do Câncer.

BANDEIRAS





No Congresso, o “velho boiadeiro”, como também é conhecido, se posiciona em defesa dos valores familiares, da segurança pública e do acesso das pessoas mais humildes a serviços públicos de qualidade. Em 2024, Marco Brasil ultrapassou a marca de 110 projetos de lei apresentados à Câmara, e defendeu: a inclusão da equoterapia no Sistema Único de Saúde (SUS); a isenção de impostos para a compra de medicamentos importados; a proibição do aborto após a 22ª semana de gestação; a castração química de pedófilos; o aumento para até 40 anos de pena para condenados por feminicídio; a criação do Passaporte Bovino; e a valorização do rodeio como expressão cultural brasileira.