Como tirar o visto americano em 2022 em 6 passos simples

Mas você sabia que além do visto para os Estados Unidos existe a opção do ESTA? Aqui você encontra dicas sobre o que fazer nos dois casos:

Como tirar o visto americano para fazer turismo nos EUA

Para viajar aos EUA com passaporte brasileiro, siga estes passos para tirar um visto americano de turismo:





1. Preencha o formulário online para pedido do visto

O governo estadunidense disponibiliza em seu site o Formulário D-160, que deve ser preenchido online por quem pretende viajar aos Estados Unidos na condição de não imigrante. Uma dica para facilitar esse processo é ter em mãos o seu passaporte, pois você deve inserir suas informações da mesma forma como elas aparecem nesse documento de viagem.





2. Pague a taxa do visto americano (MRV)

A taxa do visto americano é de US$ 160 (cento e sessenta dólares americanos). O pagamento pode ser por cartão de crédito, direto no site, ou através de um boleto bancário. Esse é o único valor cobrado por todo o processo consular, mas não garante a aprovação do visto.

3. Marque sua entrevista com as autoridades americanas

Para marcar a entrevista do visto para os Estados Unidos é preciso aguardar a confirmação do pagamento da taxa MRV. Confira os endereços de embaixadas e consulados dos EUA no Brasil e agende também a sua ida ao CASV mais próximo. Nessa etapa, você deve indicar sua preferência para a devolução do passaporte ao final do processo.





4. Vá até o CASV para coleta de seus dados

Leve seu passaporte e a página de confirmação do formulário D-160 impressa quando for ao CASV (Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto). Lá, os funcionários vão fazer sua foto e coletar as suas impressões digitais.





5. Compareça à entrevista do visto americano

A entrevista é parte essencial do processo para tirar o visto americano de turismo, geralmente só sendo dispensada nos casos de solicitantes com menos de 16 ou mais de 65 anos. Além do passaporte e confirmação do D-160, é bom levar documentos que comprovem as informações fornecidas no formulário (tais como extratos bancários e provas de vínculo empregatício no Brasil). Depois, é só manter a calma e responder as perguntas de modo claro e objetivo.





Vale lembrar que o seu passaporte fica retido no consulado enquanto o pedido de visto estiver em trâmite. Em caso de recusa, você tem direito a refazer o pedido (mais informações no final desta página). Mas não se preocupe, pois visto é concedido na grande maioria dos casos!