Como a pandemia afetou os hábitos cotidianos dos brasileiros

Com mais de um ano após o início da pandemia da Covid-19, as mudanças de hábitos causadas pela doença ainda persistem. Máscaras, álcool em gel e medidas de seguranças devem ser tomadas em todas as atividades, afinal, já vimos como o impacto da doença pode levar diversas vidas em poucos dias.





Porém, com o aumento do tempo da população em casa, as operações online ficaram em evidência, como as compras por aplicativos, que ajudam até mesmo com o supermercado, transações bancárias e claro, com tudo isso, as apostas esportivas no Brasil cresceram muito durante o período de pandemia, abrindo um novo leque para o segmento. Desde que utilizada com responsabilidade, os jogos se tornaram uma ferramenta importante de entretenimento, além de possibilitar o retorno financeiro em um momento tão complicado.





Além disso, com as plataformas, é possível usufruir de diversas modalidades, agradando a todos os perfis. Isso não se aprende apenas as mais famosas, como futebol, basquete, NFL, lutas e voleibol, mas também com e-Sports, hóquei, corrida de cavalos e muito mais.





E a expectativa é que o setor cresça cada vez mais, já que as empresas investem pesado na divulgação e atraem novos clientes diariamente.