Como fazer apostas responsáveis em cassinos online

Com a ascensão dos jogos de cassino online e de rua como hobby, é cada vez mais importante ter alguns princípios orientadores que você pode usar para garantir que sempre pratique o jogo responsável.





A ideia é garantir que você não perca todo o seu dinheiro e que seu jogo seja para se divertir - não perseguir vitórias, bônus e jackpots.





Aqui estão algumas dicas sobre como jogar com responsabilidade.





1. Tenha um orçamento definido

Saber exatamente o quanto você tem para gastar, que é essencialmente o que você pode perder, deve ser o primeiro passo no jogo responsável.





Esse deve ser um orçamento do qual você não pode garantir que ganhará - ou até mesmo sairá do cassino, portanto, você deve tê-lo como "perdido" assim que adicionar o dinheiro ao seu rolo bancário de jogos online.





Sempre tenha uma aposta inicial e nunca vá além disso, não importa o quão sortudo você esteja.





Saber quanto você tem para jogar (e depois ficar dentro desses limites) garantirá que você nunca ultrapasse seus meios e acabe em dificuldades financeiras.





2. Jogue apenas em sites registrados

A ascensão dos cassinos online e de uma série de aplicativos nos quais você pode jogar e apostar significa que você precisa encontrar os sites de apostas que foram revisados e recomendados por outras pessoas que já jogaram lá.





Esses sites registrados e legítimos também terão várias iniciativas de jogo responsável que são lideradas pelo próprio site, que você poderá implementar e seguir assim que sentir que precisa ser mais responsável.





3. Jogue por diversão, não para ganhar dinheiro

É tentador jogar nos casinos online para ganhar um grande bónus ou para o jackpot, mas a realidade é que muito poucas pessoas vão realmente ganhar um jackpot.







Assim, a moral da história não é jogar por dinheiro ou com o objetivo de ganhar dinheiro, mas sim jogar por diversão e prazer.





Se você sabe e entende que está jogando apenas por diversão, é improvável que você persiga suas perdas e, portanto, não perca mais do que pode.





4. Não evite outras saídas sociais para jogar

Você pode ter um tempo definido para apostar ou jogar e fazer suas apostas no cassino.







Pode ser uma hora ou dia da semana específico que combina com você, e embora todos gostemos de nossas rotinas (e é bom planejar com antecedência e manter essas datas), se você tiver um convite para sair ou a chance de ver amigos e a família surgir, então você precisa garantir que não está perdendo esses eventos para jogar.





Também é aconselhável apostar e jogar nos cassinos online com seus amigos, que poderão orientá-lo quando chegar a hora de parar de jogar.





Outras dicas rápidas para fazer apostas responsáveis

A ideia do jogo responsável também foi uma iniciativa implementada pela própria indústria do jogo. As iniciativas e ideias aqui detalhadas e discutidas baseiam-se nos mesmos princípios promovidos pela indústria do jogo.





Trata-se essencialmente de usar o jogo como fonte de diversão e entretenimento – e nada mais. Para algumas pessoas, o jogo pode ser uma coisa divertida de se fazer de vez em quando. No entanto, para outros, a diversão pode rapidamente se tornar algo mais sério, e você ou alguém que você conhece pode precisar considerar como evitar problemas com o jogo.





Se você está jogando, há algumas coisas que você pode fazer para realizar apostas mais responsáveis:





- Aposte apenas o que você pode perder. Você não quer ver o aluguel do próximo mês desaparecer da noite para o dia.





- Traga apenas a quantia exata de dinheiro que você está preparado para perder com você. Se você perder tudo, não fique tentado a ir buscar mais, apenas desista.





- Nunca peça dinheiro emprestado para jogar – isso não vai acabar bem e você pode acabar prejudicando relacionamentos.





- Nunca persiga suas perdas. Você não poderá recuperar todo o dinheiro que perdeu no jogo.





- Defina um limite de tempo para quanto tempo você ficará nas casas de apostas. Saia assim que seu tempo acabar.





- Manter-se seguro enquanto joga requer pausas regulares. Saia para tomar um pouco de ar fresco para limpar a cabeça e evitar perder o controle de seu tempo e dinheiro.





- Evite jogar depois de beber ou usar drogas. Você tem menos controle sobre seus impulsos e é mais provável que você corra riscos maiores.





- Por fim, procure gastar tempo com outros hobbies e não deixe que o jogo se torne sua principal forma de entretenimento.