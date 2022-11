Como tornar um pet shop mais lucrativo e produtivo?

Descubra práticas que podem transformar seus resultados!

Com o setor de produtos e serviços para animais de estimação crescendo cada vez mais, os pet shops estão inseridos em um segmento que ainda há muito espaço para ser explorado. Contudo, nem sempre é possível identificar essas oportunidades.

Normalmente o gestor a frente do negócio precisa cuidar de várias áreas ao mesmo tempo e ele pode acabar deixando passar algumas informações relevantes.

Algumas práticas para conseguir isso podem ser bastante simples, mas farão muita diferença para deixar o negócio mais lucrativo e tornar o dia a dia dos colaboradores mais produtivo. Descubra a seguir as principais práticas e também como um software de gestão ERP pode ajudar na busca por melhores resultados.

6 práticas para um pet shop mais lucrativo e produtivo

Seja qual for a sua área, ser produtivo significa também ser lucrativo, e com os pet shops, não é diferente. Para isso, é preciso traçar um objetivo e também um planejamento para que seja possível alcançar essa meta, sem erros e possíveis gastos inesperados.

Confira 6 práticas que é preciso prestar atenção para poder identificar os problemas e desenvolver soluções para que o seu negócio possa crescer. Vamos conferir!



Gestão de equipe

É muito importante que cada colaborador saiba qual o seu papel dentro do ecossistema da empresa, suas atribuições e tarefas do dia a dia. Conhecer a fundo os processos e também os objetivos da empresa é de extrema importância para que o trabalho de todos possa acontecer de maneira fluida. Dessa maneira, o colaborador não precisa perder o tempo dele perguntando ou esperando algum tipo de validação de um superior, evitando também o desencontro de informações durante o processo.



Definição de KPI's

KPI é um sigla em inglês que significa "Indicador-chave de desempenho", ou seja, uma forma de medir os resultados e o desempenho de uma empresa.

Cada setor, pode usar um KPI diferente que faça mais sentido para a realidade da empresa. Existem os números gerais, que servem para olhar o todo e também os números mais específicos, que focam em um setor ou uma determinada campanha, por exemplo. Dessa maneira,você tem um controle maior sobre o seu negócio, e pode tomar decisões mais assertivas e estratégicas.

Por exemplo, é possível analisar o total de atendimentos realizados por dia, quais clientes que são recorrentes, quais são clientes novos etc. Ter esses dados sempre atualizados, ajudam a criar um histórico, sendo possível criar um padrão de comportamento.



Acompanhamento em tempo real

É muito importante criar esses KPIs para o seu pet shop. Mas, mais importante ainda é fazer o acompanhamento frequente desses dados e da sua performance diante do mercado.

Reunir a equipe e mostrar a evolução desses pode ser uma forma de incentivar e motivar seus colaboradores a aumentarem a sua produtividade. Além disso, é uma forma também de incluir o colaborador, fazendo com que ele se sinta importante dentro da empresa.



Planejamento da rotina no pet shop

Converse com a sua equipe para poder planejar a rotina de cada departamento do pet shop. Assim, todos sabem o que fazer e quais são as tarefas que devem ser realizadas com prioridade, assim que o colaborador chega no trabalho. Isso também contribui para uma equipe mais produtiva e organizada. Uma dica também é criar responsáveis diretos por cada área, para que seja possível resolver os problemas de forma mais ágil. É importante também que algumas tarefas tenham prazos para serem cumpridos, para que elas não sejam esquecidas.



Tente fugir das distrações

É claro, como qualquer ser humano, em alguns momentos é preciso relaxar e descansar o corpo e a mente para poder seguir com o dia prestando o melhor serviço possível. Porém, a procrastinação no trabalho pode sair do controle e isso pode afetar na produtividade da equipe.

Por isso, é importante determinar alguns intervalos durante o horário de trabalho, para que os colaboradores possam descansar, fazer algum alongamento e checar as mensagens e redes sociais. Isso vai evitar queda no rendimento e também na produtividade.



Pratique processos fáceis

Processos mais fáceis, sem muitas barreiras fazem com que tanto a equipe, quanto os clientes saiam mais satisfeitos com o serviço prestado. Por isso, é muito importante conhecer os processos de todas as áreas, desde o atendimento ao cliente, até os responsáveis pelo banho e tosa dos pets.

Processos e tarefas com menos etapas têm maior probabilidade de serem realizados. Quanto mais passos uma tarefa tiver, maior será a chance dela não ser finalizada, o que pode trazer muitos problemas para a sua empresa, como a insatisfação do cliente pelo seu serviço e consequentemente, a queda na lucratividade.

Por que um software para pet shop é o melhor caminho?



Com tantas tarefas e atividades no radar visando o sucesso, o dono do pet shop pode ficar sobrecarregado e a gestão comprometida. Alguns pontos importantes podem passar, gerando pequenas crises. Além disso, há também a dificuldade em coletar dados precisos e estratégicos em tempo real, comprometendo a gestão de crise da empresa.

Por isso, é indicado contar com a ajuda de um software ERP para gestão do seu negócio de forma geral. Com ele, é possível acompanhar todas as movimentações da empresa, assim como automatizar algumas tarefas e criar relatórios com um compilado das informações.

Veja a seguir mais vantagens das soluções de um sistema ERP para pet shop:



Otimização dos processos

O software ERP é a ferramenta ideal para quem precisa cuidar de várias tarefas ao mesmo tempo. Alguns processos podem ser simplificados ou até mesmo automatizados. Assim, processos que tomavam muito tempo do gestor, são finalizados mais rapidamente, permitindo que o gestor do pet shop possa focar sua atenção em outras atividades.



Mais produtividade

Com a possibilidade das tarefas serem realizadas de forma mais simples e rápida, os colaboradores podem realizar outras tarefas, aumentando a sua produtividade. Além disso, o software ERP permite que outras oportunidades de mercado possam ser desenvolvidas.



Melhorar relacionamento com o cliente

Com as tarefas e processos facilitados com a automatização, é possível direcionar esforços para melhorar o atendimento ao cliente. Através da criação de um banco de dados, com todo o seu histórico, é possível criar também ações mais assertivas para poder fidelizar esse cliente e também buscar novas parcerias.



Monitorar indicadores de performance

Uma das principais vantagens de se adquirir um software ERP é a possibilidade de criar relatórios de todas as áreas e também monitorar todos os indicadores de performance para monitorar a saúde da empresa e caso seja necessário, criar um plano de ação para poder resolver alguma questão.



Benefícios de usar um software para pet shop