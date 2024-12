Concentrix Brasil: especialista de atendimento ao cliente em Londrina

Junte-se a nós para garantir um atendimento de excelência aos nossos clientes, atendendo via voz, chat e e-mail, e ajude a criar uma experiência incrível para cada cliente.





Benefícios e jornada:





• Remuneração: R$1800,00 (Salário R$1.412,00 + variavel )

• Escala de trabalho 6x1, com folgas alternadas durante a semana e finais de semana, além de um domingo garantido de folga por mês!

• Diversos horários disponíveis para se encaixar na sua rotina

• Local de trabalho: Av. Luigi Amorese, 6485b - Jardim Leonor, Londrina - PR, 86071-020

• Vaga Presencial





Seja um #Game-Changer em uma multinacional acolhedora e diversa, que coloca seus colaboradores em primeiro lugar! Aqui, as oportunidades de crescimento são reais. Após completar 3 meses conosco, você poderá se candidatar a vagas de nível superior ao seu cargo atual ou explorar posições em áreas administrativas. Além disso, oferecemos um pacote de benefícios que vai além do básico:





• VA/VR

• Seguro de vida integralmente pago pela empresa

• Assistência médica e odontológica para cuidar da sua saúde

• Auxílio creche/babá para apoiar sua família

• Parcerias com até 50% de desconto em faculdades e até 80% em escolas de idiomas para impulsionar sua formação

• Plano de Carreira, cresça com a gente e conquiste novas oportunidades de desenvolvimento profissional!

• Programa de bem-estar para cuidar da sua qualidade de vida

• Ambientes disruptivos com salas de jogos, TV com Netflix e muito mais

• E outros benefícios exclusivos para a sua cidade





Estamos em busca de pessoas comprometidas, atentas aos detalhes e apaixonadas por ajudar outras pessoas. Com seu talento em resolver problemas e comunicação, você fará a diferença para nossos clientes e para o time prestando um atendimento humanizado através do Chat, E-mail e/ou Voz.





O que você precisa para brilhar aqui:





• Ensino médio completo.

• Experiência em atendimento multicanal (voz, chat e e-mail).

• Familiaridade com tecnologia: boa digitação e habilidade com sistemas simultâneos.

• Compromisso com atendimento humanizado - tratamos nossos clientes como gostaríamos de ser tratados!





Nosso processo seletivo:





• Inscrição

• Provas (essenciais para seguir no processo)

• Entrevista

• Fase final





Venha fazer parte de algo especial. Queremos ver você crescer com a gente!





Requisitos

Estudos

Ensino Médio (2º Grau)

Benefícios

Seguro de Vida

Plano odontológico

Plano de Saúde

Vale Refeição

Parceria com Escolas de Idioma

Parceria com Universidades

Vale Transporte

Sobre Concentrix Brasil

Somos fanáticos por nossas pessoas e demonstramos isso oferecendo uma cultura de pertencimento;

caminhos claros para o desenvolvimento de carreira;

programas de apoio profissional, coaching e mentoria;

uma rede global de amigos e colegas que podem te dar suporte e mais!

(Tipo, muito mais).





Quer estar em uma Multinacional que é Great Place to Work, apoiar as melhores marcas do mercado, inovar e mudar o mundo – tudo ao mesmo tempo em que estabelece conexões reais com as pessoas e desenvolve sua carreira?





Seja um #Game-Changer





Junte-se ao nosso time e vamos tornar isso oficial!

Todas as vagas da Concentrix são elegíveis à Pessoas com Deficiência.





Esclarecemos que nenhum valor é cobrado para que você participe dos nossos processos seletivos.

Caso seja solicitado a você qualquer pagamento em troca de apostilas, treinamentos ou até mesmo inscrição nas nossas vagas, fique alerta e faça um Boletim de Ocorrência na delegacia mais próxima.

Nenhuma companhia, seja ela nossa parceira ou não, possui permissão para exigir pagamentos em nome da Concentrix .





SAIBA MAIS EM: https://concentrix.pandape.infojobs.com.br/Detail?id=0CB60ED128E9192F