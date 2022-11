Conheça o Ensino Médio do Colégio Sigma em Londrina

Já imaginou cursar o ensino médio em um colégio que te prepara para os melhores vestibulares ao mesmo tempo em que te incentiva a ser você mesmo, respeitando seus sonhos e oferecendo as ferramentas para alcançá-los? No Colégio Sigma, em Londrina, o ensino médio é assim!





Com uma tradição de 27 anos na educação, o Sigma honra o fundador Jamil Hatti ao propor um ensino médio focado no desenvolvimento integral dos alunos, com oferta de ensino de qualidade, apoio socioemocional e ferramentas para impulsionar os estudos.





O diretor Felipe Hatti explica que a escola é reconhecida como a que mais aprova no Vestibular da UEL, inclusive com muitas aprovações direto do terceirão para a universidade. “Isso porque, na terceira série do ensino médio, integramos o ensino dos conteúdos ao cursinho pré-vestibular. Nossa proposta pretende fazer do Sigma o melhor ensino médio de Londrina”, detalha.

Outro diferencial é o material didático do sistema Poliedro, reconhecido nacionalmente pelo alto nível de aprovação em vestibulares e também pela capacidade de formação do pensamento crítico do estudante.





Mas a excelência do Sigma vai muito além. A proposta diferenciada para o ensino médio oferece:





● Professores especialistas que trabalham com metodologias ativas;

● Orientação pedagógica;

● Apoio emocional;

● Integração entre alunos;

● Ambiente pequeno e acolhedor;

● Projeto de Vida;

● Projetos especiais;

● Projeto Enem;





Além disso, por meio dos itinerários formativos, os alunos podem escolher se aprofundar na aprendizagem de conteúdos que tenham mais interesse.