Cresce a quantidade de operadoras brasileiras de jogos de apostas

Os dez maiores sites de apostas do Brasil investiram quase US$ 12 milhões em publicidade no primeiro semestre de 2020. No mesmo período de 2021, o investimento ainda aumentou para US$ 75,7 milhões. As operadoras ainda estimam que que o jogo pode movimentar até R$ 100 bilhões (US$ 19,25 bilhões) após a regulamentação do setor, que atrairá ainda mais investidores do ramo. Entenda o porquê.



O brasileiro é apaixonado por esporte e reconhecido mundialmente por ser o ‘país do futebol’. Este é apenas um dos poucos motivos pelo qual as casas de apostas prosperam rapidamente em território brasileiro. Operadoras de jogos oferecem ainda uma infinidade de outros esportes, sejam eles mais tradicionais como o tênis e o basquete ou mais inovadores como eSports e MMA.

O fato é que, com o projeto de lei que trata da regulamentação dos jogos de apostas e cassinos no país, as operadoras já vislumbram o maior mercado da América Latina jogando jogos de cassino a qualquer hora e de qualquer lugar. Desde poker, a blackjack, roletas ou apostas esportivas, tudo dependerá do alcance do regulamento que já deixa os brasileiros ansiosos pelo entretenimento e seus atraentes bônus e premiações.

Manter mercados emergentes conectados com internet é fundamental

A demanda por acesso gratuito a serviços online é cada maior no Brasil. No mundo do entretenimento, o uso de dispositivos móveis é predominante e também fomentou a demanda de acesso gratuito à internet. Um exemplo é o Free Fire, videogame online gratuito que conquistou o Brasil em 2019 e continua entre as categorias favoritas, apresentando às operadoras de celular brasileiras um desafio único para a democratização da internet.

Isto significa que as operadoras de telefonia móvel desempenham um papel crítico para manter as comunidades conectadas e impulsionar os mercados emergentes. Como consequência a pressão está aumentando no setor para fornecer meios gratuitos ou com desconto de acesso a serviços online básicos. Este é um momento oportuno para a indústria de games. Em resposta, operadores de jogos investem em tecnologias que permitam este acesso irrestrito via celular. As soluções tecnológicas incluem desde jogos que podem ser acessados na nuvem, sem a necessidade de ocupar a memória do celular até desde aplicativos leves, acessíveis e de fácil download.

Uma revolução pós pandemia