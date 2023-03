Estudo aponta que indústria prevê contratar 77 mil técnicos industriais em todo o Brasil ao longo de 2023

No Paraná, estado com o 4º maior PIB Industrial do País, a demanda por profissionais de nível técnico será superior a 120 mil trabalhadores até 2025.

O Brasil possui pouco mais de 569 mil estabelecimentos com vínculos de trabalho ligados à indústria e setor da construção, segundo dados da RAIS 2021 e o Paraná representa quase 10% desse total, com pouco mais de 53 mil estabelecimentos. Mais do que um importante criador de oportunidades de trabalho, a indústria é responsável pela geração de riquezas. O setor responde por 26% do PIB paranaense – a soma de tudo o que é produzido no Estado. E não é só isso: o PIB Industrial do Paraná equivale a R$ 105,8 bilhões, sendo o quarto maior do país, atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.





Segundo o estudo “Mapa do Trabalho Industrial 2022-2025”, publicado em maio passado pelo Observatório Nacional da Indústria, hub de dados do Sistema Indústria, no Paraná a demanda por profissionais com formação de nível técnico será superior a 120 mil trabalhadores até 2025. Somente este ano (2023), o Brasil vai precisar formar mais de 77 mil técnicos industriais para atuar nas oportunidades de base industrial pelo país.





Logística e transporte, metalmecânica e transversais, que incluem técnicos de apoio a pesquisa, seguranças do trabalho, desenhistas técnicos, entre outros profissionais com atuação em diversos setores da economia, são as áreas que mais vão demandar trabalhadores em ocupações industriais de nível técnico neste ano.





Os cursos técnicos têm duração média de um ano e meio a dois anos, e o pré-requisito é o aluno estar cursando ou já ter concluído o ensino médio.