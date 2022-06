Eventos esportivos em 2022

Se você achou que o ano de 2022 seria parado, você se enganou completamente. Conheça os Eventos esportivos para o ano de 2022. Muitas pessoas já estão com altas expectativas para os jogos Olímpicos de Paris em 2024. Porém, Não podemos nos esquecer que o ano de 2022 também será o anfitrião de disputas mundiais de diversos esportes.

2022 Será um bom ano para os eventos esportivos?

A pandemia do covid-19 foi um evento que abalou o mundo em todos os aspectos. E com certeza, os eventos esportivos foram umas das áreas mais afetadas pelo lock-down.

Essas mudanças causadas pela pandemia, fizeram com que o ano de 2022 ganha-se um calendário esportivo repleto de competições agendadas. O que é uma maravilha para as casas de apostas, que estão a todo vapor.

Muitas dessas competições, inclusive, são classificatórias para a Olimpíada. Por isso, os técnicos estão ficando loucos para preparar seus atletas para os jogos.

Quais eventos esportivos teremos em 2022?

Agora que já sabemos que os eventos esportivos estarão com tudo nesse ano 2022, você pode conferir a lista completa dos eventos esportivos desse ano através do site da Globo.

Desse ponto em diante nós falaremos um pouco sobre algumas das modalidades em questão, como:

A Liga dos campeões;

A Copa do Rei de Basquetebol;

A Copa do Mundo de Natação de Fukuoka;

Os Campeonatos Mundiais de Ginástica Artística;

O Campeonato Europeu de Futsal;

A Copa Euro de Futebol Feminino;

E os Campeonatos Mundiais de Atletismo;

Liga dos campeões 2022

A Liga dos Campeões de 2022 será a sexagésima oitava edição da UEFA. Ela é a maior competição de clubes europeus e a sua final irá acontecer no Estádio Olímpico Ataluk, que fica localizado na Turquia.

Ao todo participarão um total de 79 a 81 das equipes de 54 das federações membros da UEFA. Vale ressaltar que os clubes de futebol da Rússia e da Ucrânia não irã participar da UEFA devida a guerra de invasão Russa conta a Ucrânia.

Todas as disputas acontecerão às terças e quarta-feiras, e os horários programados são a partir das 18:45h e 21:00h CEST/CET. E, o vencedor da Liga dos Campeões da UEFA 2022 será automaticamente qualificado para as competições de 2023 e 2024.

Copa do Rei de Basquetebol 2022



A Copa do Rei de Basquetebol de 2022 foi sediada no Palácio de Deportes em Granada. Ela foi a octogésima sexta edição da Copa do Rei, e foi nela em que o FC Barcelona conquistou seu vigésimo sétimo título.

Nela são disputadas quatro jogos de quartas de finais, dois de semifinais e um jogo final. Sendo utilizado o padrão cabeça de chave onde os quatro primeiros colocados exercem esse direito. Às oito equipes que conquistarem as melhores colocações ao final do primeiro turno, se qualificam automaticamente.

Copa do Mundo de Natação de Fukuoka 2022

A princípio, a Copa do Mundo de Natação de Fukuoka havia sido cancelada. Porém, a organização voltou atrás em sua decisão e anunciou que o evento seria adiado para os meses de junho e julho e irá ocorrer na Duna Arena de Budapeste.

O cancelamento havia ocorrido devido aos pós efeitos da pandemia de covid-19, mas devido à pressão popular, o presidente da FINA afirmou em uma entrevista que a organização está tentando buscar maneiras de contornar esse problema.

Campeonatos Mundial de Ginástica Artística de 2022

Entre os diversos campeonatos de ginástica organizados pela FIG (Federação Internacional), o mais importante de todos é o Campeonato Mundial de Ginástica Artística.

Ele vem sendo realizado anualmente desde o ano de 1999 e é um evento classificatório para as Olimpíadas. O Campeonato Mundial de Ginástica Artística de 2022 irá acontecer na Liverpool Arena, Reino Unido, e ele irá acontecer de 26 de outubro a 6 de novembro.

Campeonato Europeu de Futsal 2022

O Campeonato Europeu de Futsal de 2022 foi a décima segunda edição do evento. Ele é organizado pela UEFA para as seleções Europeias. Neste ano, ele foi disputado pela primeira vez nos Países Baixos, sendo esta a primeira edição com 16 participantes.

O campeonato teve a participação de 50 seleções e foi dividido em duas fases:

Preliminar: Composta pelas 33 equipes que não chegaram a ronda de elite, para qualificação do campeonato de 2021

Principal: Disputada pelas 16 equipes qualificadas da fase de elite, os 9 vencedores da fase preliminar e os 7 valores do play-off

Copa Euro de Futebol Feminino 2022

Também conhecido como UEFA Euro Feminina, o Campeonato Europeu de Futebol Feminino de 2022 será a décima terceira edição do evento europeu.

Devido à pandemia, o evento foi adiado para acontecer entre os dias 6 e 31 de julho de 2022 na Inglaterra. Como anfitriã, a Inglaterra se classifica automaticamente junto as outras 47 equipes que irão disputar pelas 15 vagas para o torneio final.

A seleção Russa também foi eliminada desse evento por conta da invasão contra a Ucrânia.

Campeonato Mundial de Atletismo 2022