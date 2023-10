Favoritos da Champions League 2023/2024 são os principais campeões dos últimos 10 anos

Com os grupos já definidos, o principal destaque vai para o Grupo F, o mais forte do campeonato, reuindo Paris Saint-Germain (FRA), Borussia Dortmund (ALE), Milan (ITA) e Newcastle United (ING). Para acompanhar tudo da Champions, acompanhar o desempenho e os times favoritos, visite o site e dê seus palpites.

O atual campeão, o Manchester City é o principal favorito, o time a ser batido, apesar de não contar neste início de temporada com o lesionado Kevin De Bruyne. Sob o comando de Xavi, o Barcelona está de volta, contando agora com os craques portugueses João Cancelo e João Félix. E, é claro, também o Paris Saint Germain, que perdeu o brasileiro Neymar mas manteve Mbappé.

A Champions League 2023/24 está recém na segunda rodada e ainda é impossível fazer uma conclusão sobre o desempenho dos times, apesar de vermos Bayern de Munique, que este ano conta com o astro Harry Cane, e Real Madrid, que perdeu o goleador Karim Benzema, ponteando a classificação com duas vitórias em dois jogos.

O maior torneio de times de futebol do mundo, assistido por quase 400 milhões de pessoas ao redor do mundo, está de volta, reunindo 32 equipes na fase de grupos na disputa pela grande final, marcada para o segundo semestre de 2024.

Campeões das Champions nos últimos 10 anos

Nos últimos dez anos, A UEFA Champions League viu uma série de campeões notáveis, mas tendo como o maior campeão, o Real Madrid, que nas 10 últimas edições, conquistou "tão somente" 5 delas, se tornando o maior campeão com 14 troféus.

2014 - Real Madrid

O Real Madrid, comandado pelo lendário treinador Carlo Ancelotti, conquistou a UEFA Champions League em 2014. Eles superaram o rival espanhol, Atlético de Madrid, na final, vencendo por 4 X1 na prorrogação. Este título marcou a décima vitória do Real Madrid na competição, um feito histórico que lhes conferiu o título de "Reis da Europa".

2015 - Barcelona

O Barcelona, sob o comando de Luis Enrique, triunfou na temporada 2014/2015 da UEFA Champions League. A equipe catalã contou com um trio de ataque lendário composto por Lionel Messi, Neymar e Luis Suárez, e eles derrotaram a Juventus na final por 3 X 1. Este foi o quarto título da Champions League do Barcelona em uma década.

2016 - Real Madrid

Em 2016, o Real Madrid voltou a conquistar a UEFA Champions League. Sob o comando de Zinedine Zidane, eles derrotaram o Atlético de Madrid nos pênaltis na final, em um emocionante duelo que terminou em 1 X 1 no tempo regulamentar.

2017 - Real Madrid

O Real Madrid continuou sua supremacia na UEFA Champions League em 2017, conquistando o título pela terceira vez consecutiva. Com Zinedine Zidane ainda como técnico, eles derrotaram a Juventus na final por 4 X 1, demonstrando sua qualidade e experiência na competição. Cristiano Ronaldo, que já era o maior goleador por seleções , brilhou nessa campanha, estabelecendo-se como um dos maiores artilheiros da história da Champions League.

2018 - Real Madrid

O Real Madrid conquistou a UEFA Champions League pela terceira vez consecutiva na temporada 2017-2018. Sob o comando do técnico Zinedine Zidane, os "Galácticos" venceram o Liverpool FC na final por 3 X 1.

2019 - Liverpool FC

Na temporada 2018/2019, o Liverpool FC, liderado pelo carismático técnico Jurgen Klopp, conquistou sua sexta UEFA Champions League. O momento mais icônico foi a incrível reviravolta nas semifinais contra o Barcelona, quando o Liverpool superou um déficit de 3-0 na primeira partida para vencer por 4 X 0 na segunda partida. Na final, eles derrotaram o Tottenham Hotspur por 2-0, garantindo seu lugar na história do futebol europeu.

2020 - Bayern de Munique



A temporada 2019/2020 viu o Bayern de Munique, da Alemanha, coroado campeão da UEFA Champions League. Sob o comando do técnico Hansi Flick, o Bayern dominou a competição e derrotou o Paris Saint-Germain na final por 1 X 0. Este título marcou a sexta vitória do Bayern na Champions League e solidificou sua posição como um dos clubes mais poderosos da Europa.

2021 - Chelsea FC

O Chelsea FC, sob a direção de Thomas Tuchel, surpreendeu o mundo do futebol ao conquistar a UEFA Champions League na temporada 2020/2021. Eles derrotaram o Manchester City na final por 1 X 0. O sucesso do Chelsea destacou a importância de uma sólida defesa e mostrou que, às vezes, o favoritismo não é o fator determinante na Champions League.

2022 - Real Madrid

O Real Madrid voltou a se destacar na temporada 2021/2022, conquistando sua 14ª UEFA Champions League. Sob o comando do técnico Carlo Ancelotti, eles derrotaram o Liverpool FC na final por 1 X 0.

2023 Manchester City

Liderado por Pep Guardiola, bicampeão do torneio pelo Barcelona, o City conquistou seu primeiro título de Liga dos Campeões após bater na trave nas últimas edições, vencendo a Inter de Milão em Istambul por 1 X 0, gol de Bernardo Silva, com o goleiro brasileiro Ederson trabalhando muito para segurar o resultado e manter o time na frente do placar.





À medida que a UEFA Champions League continua a evoluir, uma coisa permanece constante: a paixão dos torcedores e a determinação dos jogadores em alcançar a glória europeia. Quem serão os próximos campeões a se juntarem a esta lista distinta? Só o tempo dirá, mas uma coisa é certa: a magia da Liga dos Campeões continuará a nos cativar temporada após temporada.