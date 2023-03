Futebol brasileiro deve registrar muito equilíbrio em 2023

Muitos clubes brasileiros anunciaram contratações importantes para 2023, o que deverá fazer com que essa temporada seja marcada pelo equilíbrio. Além dos favoritos Palmeiras e Flamengo, que vêm dominando o cenário nacional e continental recentemente, outros times começaram o ano fortalecidos. Dessa forma, os sites de apostas estão registrando opiniões bastante diversas sobre quem vai faturar os principais títulos em disputa.





Fora Palmeiras e Flamengo, que mantiveram a base de seus elencos, Atlético Mineiro, Athletico Paranaense, Internacional, Grêmio, Fluminense e Botafogo também têm time para sonhar com títulos. As principais contratações da temporada, aliás, foram dos tricolores gaúcho e carioca.





O Grêmio anunciou ninguém menos do que Luis Suárez, que já vem marcando muitos gols com a camisa tricolor. O Fluminense, por sua vez, acertou a volta de Marcelo, ídolo do Real Madrid. Essas contratações, além de elevarem o nível técnico dos dois times, também servem para dar moral para os elencos. Quando os jogadores olham para o lado e veem companheiros tão vitoriosos, eles sentem-se estimulados a pensar grande.





Quem também fez contratações de peso – e deve fechar mais algumas – é o Internacional. O Colorado, que já havia feito uma boa campanha no Brasileirão de 2022, anunciou, por enquanto, nomes como Luiz Adriano e Enner Valencia. Outro time que vem forte na temporada 2023 é o Atlético Mineiro. O Galo já contava com um elenco poderoso e ainda trouxe peças pontuais para reforçá-lo. Entre as principais novidades estão Edenilson, Patrick e o atacante Paulinho, ex-Bayer Leverkusen.





Além, é claro, do treinador Eduardo Coudet.

Por sua vez, Athletico Paranaense e Botafogo mantiveram a base do ano passado. O Fucarão, em 2022, conseguiu chegar até a final da Copa Libertadores e mostrou que tem time para bater de frente com qualquer adversário. Já o Fogão foi ajeitando o time ao longo da temporada e espera colher os frutos em 2023.





O Fluminense, além de Marcelo, anunciou outros reforços importantes, como Guga e Keno, e certamente poderá complicar a vida de qualquer adversário. Além de todos esses times, no futebol brasileiro sempre há muito espaço para suspresas. Foi o caso do Corinthians, em 2017, que começou o ano sendo considerado a quarta força de São Paulo e terminou vencendo o Brasileirão.





Por tudo isso, a temporada 2023 deverá ser bastante acirrada, com muitos jogos de bom nível técnico e repletos de emoção. Quem ganha com isso são os torcedores, que poderão acompanhar uma das melhores temporadas dos últimos anos.