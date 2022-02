Gere mais vendas com o Bonde Ofertas

O Bonde Ofertas garante uma visibilidade adicional ao comerciante local, independentemente do tamanho da sua empresa, essa parceria traz esse outro lado para quem ainda não sabe como ampliar o acesso ao seu produto, trazendo mais notoriedade ao serviço, principalmente por consumidores que estão por perto.



Empreender e finalmente realizar o sonho de ser dono do próprio negócio é uma das vontades de diversas pessoas, mas ser um microempreendedor individual não é uma tarefa fácil, além do mais, o comércio local, estabelecido em bairros familiares passou a ser ainda mais valorizado pela proximidade nos últimos dois anos, devido a pequena mobilidade das pessoas por conta da necessidade de isolamento social.

E em alguns momentos, até esses profissionais ficaram impossibilitados de receber o seu público, assim as plataformas de compras on-line e os aplicativos de entrega obtiveram um salto gigante de uso, a comodidade e a precaução tomaram a vez no lugar dos passeios pelos shoppings e nas tradicionais “olhadinhas” em loja e, de repente, as redes sociais, sites e e-commerce se tornaram a nova vitrine de produtos e serviços mais frequentadas do momento.

Cada vez fica mais difícil saber o que é uma venda on-line e uma off-line, desta forma, ter uma loja física bem estruturada, bem localizada e receptiva, não resolve todos os problemas, caso você não tenha relevância em redes sociais e um material de divulgação bem feito.

Os novos clientes aparecem na loja por recomendação?

É mais fácil um cliente de anos indicar o seu produto de qual forma? O famoso “boca a boca” sempre foi uma ótima forma de ganhar novos consumidores, as redes sociais ampliaram ainda mais isso com as marcações em fotos, indicações por links e compartilhamentos.

Estar em uma boa plataforma de vendas como o Bonde Ofertas, garante mais rapidez e acesso para que quem consumiu o seu produto e gostou já possa encaminhar em grupos de amigos o link do produto/serviço indicando a compra.

A pandemia não irá durar para sempre...