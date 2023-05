Gerenciando a reputação online da sua pousada ou hotel: estratégias eficazes da RM3 Digital para conquistar e manter clientes satisfeitos

Se as avaliações são boas, fica mais fácil atrair novos clientes - e também é uma excelente ferramenta de divulgação . A RM3 Digital, ensina como cuidar bem da reputação online.

Fique de olho nas avaliações

É importante responder a esses comentários, principalmente os negativos, para mostrar que você se importa com a opinião dos clientes e está disposto a melhorar.

Peça feedback aos hóspedes

Outra dica da RM3 Digital é pedir aos hóspedes que escrevam avaliações e compartilhem suas experiências. Isso pode ser feito por e-mail, depois que a pessoa já voltou para casa, ou mesmo na hora do check-out.

Nesse case da Diego Tour Jalapão , podemos ver que, com o aumento de procura por parte dos clientes, se faz necessário ter uma boa reputação para melhorar a conversão de visitantes em clientes efetivos.

Faça melhorias com base no feedback

Além disso, ao corrigir problemas, você aumenta as chances de receber avaliações melhores no futuro.

Quando os hóspedes apontarem coisas que precisam ser melhoradas, é importante levar essas sugestões a sério. A RM3 Digital diz que, ao fazer isso, você mostra aos clientes que se importa com a opinião deles e está trabalhando para melhorar.

Divulgue as conquistas e melhorias

Depois de fazer as melhorias com base no feedback dos hóspedes, é importante compartilhar essas novidades.





A RM3 Digital aconselha a usar as redes sociais e o site da pousada ou hotel para mostrar o que foi feito para deixar o local ainda melhor. Assim, você demonstra que se preocupa com a experiência dos hóspedes e está sempre trabalhando para oferecer um serviço de qualidade.





Ao seguir essas dicas da RM3 Digital, você conseguirá gerenciar a reputação online da sua pousada ou hotel de maneira eficaz.





Isso ajudará a atrair mais clientes e a manter os hóspedes satisfeitos, fazendo com que eles queiram voltar e indicar o seu estabelecimento para outras pessoas.