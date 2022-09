Londrina ganha showroom do Tayayá Porto Rico, no shopping Catuaí

O Tayayá Aqua Resort Porto Rico, que começa a ser construído esse semestre às margens do Rio Paraná, na cidade de São Pedro do Paraná, inaugurou essa semana, um showoroom completo, em Londrina, no shopping Catuaí.

O espaço, localizado no corredor na Telhanorte, próximo à Casas Bahia e restaurante Madero, foi estruturado e está preparado para receber os londrinenses e moradores da região, que desejam conhecer melhor este grande lançamento, tirar dúvidas e adquirir cotas, de um dos mais conceituados hotéis resorts do Sul do Brasil.

Lançado oficialmente no dia 28 de julho, o empreendimento surge como uma nova oportunidade de lazer e férias, o ano inteiro, além de uma opção segura e rentável de investimento.

Com 58 mil metros quadrados, o Tayayá Porto Rico, alia uma estrutura fantástica com parque aquático indoor, totalmente coberto e climatizado, hotel resort e bangalôs exclusivos.

A região de Porto Rico (PR), repleta de belezas naturais, com águas cristalinas e praias de areias brancas, foi escolhida para ser a primeira unidade da expansão da marca Tayayá, que se tornou uma bandeira conceituada.

O presidente do Terras do Paraná Empreendimento, João Roberto Viotto, destaca que o Tayayá muda toda a história do turismo do interior do Estado. Quem investir agora, além de lazer e qualidade de vida para toda a família, terá valorização garantida.

“É um excelente investimento em multipropriedade. Adquirindo uma cota do Tayayá Porto Rico, você se torna proprietário de uma fração do imóvel, com direito a escritura pública e matrícula e garante férias em um lugar incrível a vida toda”

O empreendimento faz parte do maior grupo internacional de intercambio de férias do mundo. Adquirindo uma ou mais cotas, você poderá trocar suas semanas para mais de 4.200 hotéis resort, em mais de 100 países diferentes.

Infraestrutura

O Tayayá Aqua Hotel Resort contará com mais de 200 apartamentos com vista panorâmica, para 6 e 10 dez pessoas, cada. Na Vila Tay, serão 58 bangalôs para até 10 pessoas, interligados por uma piscina de 9 mil metros quadrados.

Em todas as unidades, os clientes contarão com serviço de quarto de hotel quatro estrelas. O Tayayá Porto Rico é convite ao conforto e lazer, com sunset lounge, piscina de borda infinita, além de excepcional infraestrutura gastronômica, com bares, restaurante internacional, boliche place, praça esportiva, aquaplay, estações de hidromassagem, spa, saunas, fitness center, boutique e palco para show.

Além disso, o Tayayá Porto Rico traz em seu DNA importantes projetos voltados a sustentabilidade e meio ambiente.

Ao longo da obra, estão previstos amplo reflorestamento de árvores nativas, o compromisso de adesão ao plano de manejo do Parque das Ilhas do Rio Paraná, o programa de monitoramento da fauna silvestre; o programa Tayayá de Reciclagem dos Resíduos Sólidos, em conjunto com a Prefeitura de São Pedro do Paraná e, muito mais.

SERVIÇO