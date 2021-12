Mais do que Davies e perto da primeira copa em 36 anos, invicto Canadá lidera eliminatórias da CONCACAF

De forma surpreendente, o Canadá lidera as eliminatórias da CONCACAF para a Copa do Mundo de 2022 no Catar de forma invicta. O gelado país, que apenas participou do maior torneio de seleções masculinas do mundo em 1986, no México, está próximo de conseguir um feito histórico e que chocaria muito o mundo do futebol e as casas de apostas em todo o planeta.





A pouca tradição do Canadá no futebol masculino está próxima de ser algo do passado. Faltam seis jogos para concluir a campanha até aqui muito bem-sucedida, com a seleção canadense já tendo passado ilesa pelos primeiros oito jogos do torneio. Os três primeiros avançam direto para a Copa, com o quarto colocado dos oito times disputando uma repescagem em jogo único para se unir ao trio mais bem colocado no Catar.





Nesse momento, o Canadá lidera com 16 pontos após quatro vitórias, quatro empates e nenhuma derrota. Os Estados Unidos vêm logo atrás, com 15, seguidos pelo México, com 14. O Panamá aparece em quarto com os mesmos 14 pontos. A partir dai, já existe uma distância para a Costa Rica, quinta colocada com nove pontos. A Jamaica está em sexto com sete, seguida por El Salvador, com seis, e a lanterna Honduras, com apenas três pontos.





E não é apenas Alphonso Davies, famoso por ter conquistado a Liga dos Campeões da Europa com o Bayern de Munique, de Alemanha, na temporada 2019-2020, que está ajudando a mudar essa realidade. O lateral esquerdo de 21 anos, que joga mais avançado, como um ponta, na seleção canadense, é de fato a principal, mas não a única peça que tem tornado o Canadá um time interessante de se assistir.





Jonathan David, atacante de apenas 21 do Lille, da França, foi o vice-artilheiro do clube na campanha vitoriosa no campeonato francês da temporada 2020-2021 com 13 gols, três atrás do turco Burak Yılmaz. Jogador versátil, de velocidade e com bom faro de gol, David é a segunda peça que recebe mais atenção da mídia na lista de revelações canadenses.





Foi dele o gol da vitória por 1x0 conta a Costa Rica, que se classificou para a Copa de 2014 no Brasil, em 12 de novembro, no Commonwealth Stadium, em Edmonton. David também fez um dos gols nos triunfos sobre o Panamá, por 4x1, em 13 de outubro, no BMO Field, em Toronto, e sobre El Salvador, por 3x0, em 8 de setembro, no mesmo local.





Mas é outro atacante que está sendo o homem-gol canadense nas eliminatórias da CONCACAF, a Confederação de futebol da América do Norte, América Central e Caribe, para a Copa do mundo de 2022 no Catar. Cyle Larin, de 26 anos, e jogador do Besiktas, da Turquia, tem quatro gols na terceira fase do torneio. Incluindo os dois tentos da vitória de 2x1 contra o México, em 16 de novembro, em Edmonton, que alçaram o Canadá ao patamar de líder.





Foi a primeira vitória da seleção canadense masculina de futebol sobre o México em 21 anos. O jogo aconteceu sob um frio de -8 graus e permitiu cenas como um dos jogadores canadenses comemorando o segundo gol de Larin em um amontoado de neve deixado perto das placas de publicidade, já fora do gramado do Commonwealth Stadium.





Larin ainda deixou sua marca no jogo mais difícil das eliminatórias da CONCACAF, os Estados Unidos fora de casa, quando o Canadá conseguiu um empate por 1x1 em Nashville, em 5 de setembro. O empate por 1x1 com Honduras, jogado no BMO Field, em Toronto, em 2 de setembro, também contou com um tento do atacante. Larin já havia deixado sua marca outras sete vezes durante as duas primeiras fases das eliminatórias da CONCACAF, já que o Canadá, diferente de Estados Unidos e México, por exemplo, não tem vaga direta garantida no octogonal final. Por sinal, faziam 24 anos da última vez que o país chegou na terceira e decisiva fase, antes da Copa de 1998, na França.





Os onze gols de Larin o deixam apenas atrás de Harry Kane, da Inglaterra, na lista de artilheiros de todas as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 no Catar. O atacante do Tottenham tem 12, apenas um a mais que o canadense. O boliviano Marcelo Moreno, para efeito de comparação, é o artilheiro das eliminatórias sul-americanas com oito gols, enquanto Neymar é o vice-artilheiro com sete.





O Canadá, que pode vir a ter vaga direta para a Copa do Mundo de 2026 por ser uma das sedes, junto com Estados Unidos e México, está próximo de capturar a vaga para a edição de 2022, também. Uma talentosa nova geração e o bom comando do treinador John Herdman, que antes fez um ótimo trabalho na Seleção Feminina do Canadá entre 2011 e 2018, conseguindo bronzes olímpicos em 2012, em Londres, e em 2016, no Rio de Janeiro, tem tudo para recolocar o país, antes praticamente nulo no mundo futebolístico, nos mais importantes palcos do esporte.