Melhorar vidas e inovar o mercado imobiliário movem a g1 imob

A imobiliária rompeu barreiras na forma de vender e de atender ao público e foi pioneira em trabalhar lançamentos sem exclusividade de venda

O espaço urbano de Londrina preserva a memória e a personalidade das diferentes fases que marcaram os 90 anos da cidade, que serão completados em 10 de dezembro. Testemunha de toda a evolução, o mercado imobiliário é um dos guardiões da história do município, ao mesmo tempo em que contribui para criar as tendências e os rumos do futuro.

Pioneiros que ousaram imaginar a paisagem urbanística das primeiras décadas e aqueles que vieram em seguida ergueram no Norte do Paraná uma galeria de arte a céu aberto, com obras icônicas evidenciadas em edifícios inovadores, casas e prédios públicos assinados por arquitetos de renome.

Prestes a completar 10 anos, a g1 consegue compreender como poucas imobiliárias o espaço urbano de Londrina e traduzir as tendências que fizeram da cidade o sonho de moradia de milhares de pessoas. A g1 inaugura, nesta edição, o projeto "Especial Marcas do Tempo - Londrina 90 anos", iniciativa da FOLHA e parceiros para comemorar o aniversário da cidade.



E por falar em gente...





A g1 nasceu em 2015 a partir do sonho de José Vinícius Munhoz Pinto, 39 anos, fundador da empresa. Londrinense pé-vermelho, José Vinicius passou grande parte da adolescência nos Estados Unidos junto à família. Lá, os pais dele, José Carlos e Sineya, sócios fundadores da g1, trabalhavam como corretores de imóveis, o que sempre colocou o filho em uma posição de proximidade com o mundo do mercado imobiliário. Em 2001, ao retornar para Londrina, aos 16 anos, José Vinicius começou a cursar administração.

Carregando as bagagens adquiridas durante a vida, do vendedor de pirulito na escola americana ao sócio de uma empresa de venda de reproduções de pinturas famosas para decorações, foi em 2009 que ele entrou de vez no mercado imobiliário ao topar o desafio de ser corretor. Até ali, ter o próprio negócio não era algo que tinha em mente.

E foi durante o trabalho que encontrou seu “braço direito” e amigo, Renato Gomes, 41, paulistano que desembarcou em Londrina em 2014 para implantar um sistema tecnológico de atendimento online de clientes.

Para Renato Gomes, o começo no mercado imobiliário veio da necessidade, já que foi pai muito cedo e, entre os currículos enviados, foi chamado para trabalhar como corretor na maior imobiliária do Brasil, em São Paulo. Apesar da carreira em ascensão, faltava qualidade de vida em uma metrópole que nunca dorme. Na busca por novos horizontes, viu em Londrina um mercado pujante na área de lançamentos imobiliários.







Melhorar a vida das pessoas





Com o lema “Gente em 1° Lugar”, a g1 nasce em 2015 da vontade de José Vinicius em promover uma cultura organizacional que motive e incentive o corretor ao passo em que os desejos dos clientes são atendidos. O êxito, segundo ele, vem do propósito: “Melhorar a vida das pessoas através do mercado imobiliário.”

Em 2018, a imobiliária implantou uma equipe própria de marketing e Renato Gomes chega para trabalhar como diretor em uma parceria que funciona muito bem: um é mais criativo e romântico; o outro, racional e com os pés no chão. A mistura das duas personalidades é o que vem rendendo frutos.









'Nem parece imobiliária'





José Vinícius lembra que a ideia, desde o início, era criar uma imobiliária disruptiva para Londrina, que buscasse caminhos inovadores para chegar aos clientes. Tanto que os sócios convidaram pessoas que não faziam parte do mercado imobiliário para trabalhar na g1. A ideia foi aplicar um outro conceito que deu certo: “nem parece imobiliária”.

Só que para o propósito funcionar, antes de melhorar a vida de quem procurava a g1 para fazer negócio, era preciso melhorar também a vida do público interno. Em pouco tempo, os oito colaboradores dos primeiros meses viraram 80.







Dez anos transformadores





A g1 inovou nessa década de vida e colaborou efetivamente para o amadurecimento do mercado imobiliário londrinense. Algumas ações são marcas desses 10 anos de empresa. Um exemplo é o trabalho com inteligência de dados e performance.

Em 2019 realiza a primeira daquela que seria uma tradição: reunião trimestral para definir metas e estratégias. Nesse ano, a g1 rompe uma barreira e é a primeira imobiliária a trabalhar com lançamentos de construtoras sem exclusividade de venda e o primeiro trabalho nesse formato foi com o Edifício Fly Top Life, na região oeste de Londrina, da Construtora Thá. “Vendemos todo o prédio em um ano”, lembrou Renato Gomes.

“Nós começamos a trabalhar isso (lançamentos de construtoras) no mercado e virou uma tendência. E difícil lançar um time voltado para lançamento, saímos na frente, mas puxamos gente junto e entendemos que colaboramos com o amadurecimento do mercado imobiliário de Londrina. Acabamos beneficiando as construtoras e o mercado, que entendeu que comprar um imóvel na imobiliária ou na construtora é o mesmo preço”, explicou José Vinicius.

Em 2020, a g1 foi premiada pela Construtora Vanguard, do Grupo Plaenge, como a imobiliária que mais vendeu unidades em seus lançamentos e estoque durante todo aquele ano. O feito se repetiu em 2021, 2022 e 2023. O mesmo aconteceu no último ano, sendo premiada pela Vectra Construtora.

Em 2021, um edifício de alto padrão da Plaenge, o Átrio, se tornou mais um case de sucesso da g1, imobiliária campeã de vendas no pré-lançamento. A empresa também foi destaque em projetos como o Tay, Mind, Sense, Le Chalet, You 180, Arbo e Flora, Villa Noah, Paysage Indaiá, Artesano, Haus Casa & Club, Garnet Casa & Resort (ambos da Paysage Corpal).

Durante a pandemia, outra inovação veio para ficar. As visitas remotas às unidades residenciais ou comerciais e os contratos 100 por cento digitais, modalidade da qual a g1 foi pioneira em Londrina.



O cliente





O maior diferencial competitivo da g1 é a sua cultura organizacional. “Não queremos ser a maior. Todo o nosso discurso é pautado em colaborar também com o desenvolvimento e progresso da nossa cidade. Por isso, a gente sobrepõe as fronteiras do varejo do imóvel residencial. A gente tem participado do desenvolvimento de operações comerciais, de projetos que servem para fazer o dinheiro circular em Londrina”, diz José Vinicius.

O Carbamall Palhano é um exemplo de projeto trabalhado pela g1, hoje endereço da segunda unidade da imobiliária, que começou na Rua Souza Naves.

“Defendemos o cliente”, diz José Vinícius, que explica: “A gente precisa entender a necessidade do cliente. E melhorar a vida do cliente nem sempre é um upgrade. As vezes ele está precisando de um downgrade, por causa da situação econômica do momento”.

“É um mercado sensível, envolve muito dinheiro e às vezes envolve todo o dinheiro da vida inteira de uma pessoa. Vai ser a compra mais importante da vida dela”, resume Renato Gomes.

E quando se trata de melhorar a vida, o ensinamento vale também da porta para dentro. Os colaboradores fazem parte de um time em que a saúde mental e física é tratada em encontros semanais e em cafés da manhã especiais de sábado.No último encontro, José Vinícius e Rento Gomes trouxeram um anúncio importante, a inclusão de Maurilio Bolonhesi como novo sócio da g1.







A g1 Imob quer continuar guiando mudanças