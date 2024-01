O Futebol Brasileiro está repleto de grandes equipes que marcaram época na história do futebol mundial. Todos os anos as competições nacionais pegam fogo principalmente quando se considera os jogos entre os melhores clubes de futebol brasileiro do momento.

Por mais que títulos realmente tenham relevância no cenário de futebol mundial é fato que no momento não são todos os campeões que andam mandando bem dentro das quatro linhas. Usando como critério conquistas recentes das equipes e classificação geral na última edição do brasileirão, foram separados para você os cinco melhores clubes do futebol brasileiro.





Nos últimos cinco anos apenas 4 equipes conquistaram mais de um título relevante, o futebol Brasileiro foi dominado por estas equipes. Veja mais sobre elas logo abaixo:





● 4° Lugar: Atlético Mineiro

O Galo foi uma equipe muito consistente nos últimos cinco anos. Ele conquistou 3 títulos de âmbito nacional, um Brasileirão, uma Copa do Brasil e uma Super Copa do Brasil.





● 3º Lugar: Athletico Paranaense

O Furacão tem crescido cada vez mais no futebol Brasileiro, nos últimos cinco anos esta equipe conquistou 3 taças, sendo elas: Uma Copa do Brasil, duas Sul Americanas, por ter conquistado títulos internacionais a equipe merece uma posição de maior destaque na lista.





● 2º Lugar: Flamengo

O Mengão nos últimos 5 anos praticamente dominou o cenário esportivo nacional e internacional.

A equipe conquistou 8 títulos relevantes, sendo eles: Dois Brasileirões, uma Copa do Brasil, duas Libertadores da América, duas taças Campeão da Super Copa do Brasil, e uma Recopa Sudamericana.





● 1º Lugar: Palmeiras

O primeiro lugar da lista foi ocupado pelo time que mais conquista títulos na atualidade o Palmeiras. O Verdão também conquistou 8 títulos nos últimos cinco anos, mas suas conquistas são mais recentes. Seus títulos são: três brasileirões, uma Copa do Brasil, uma Super Copa do Brasil, duas libertadores, uma Recopa da SulAmérica.