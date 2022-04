Melhores plataformas de streaming para assistir a Copa Libertadores 2022

Um dos rituais mais sagrados da nossa cultura é assistir aos jogos de futebol acompanhados daquela cervejinha gelada. Hoje em dia, com os canais de streaming trazendo as partidas em tempo real e alta qualidade, fazer isso é muito mais fácil e prazeroso. Podemos assistir às partidas no conforto da nossa casa, na companhia dos amigos ou familiares. E com a gelada do lado! Quer ficar por dentro da Copa Libertadores, mas ainda não sabe qual streaming assinar para acompanhar tudo em primeira mão? Então, siga a leitura do nosso artigo na íntegra!

Plataformas gratuitas ou pagas para assistir a Copa Libertadores 2022



A Copa Libertadores está aí! E com tantas as vantagens trazidas pela tecnologia, temos a possibilidade de encontrar diversas plataformas online (tanto pagas quanto gratuitas) para acompanhar os jogos de grupos, as eliminatórias e até a final deste grande evento de futebol!

Além de assistir aos jogos e seguir de perto tudo o que acontece confronto após confronto, muitos fãs de futebol encontram ainda mais entretenimento ao apostar durante o evento. Uma prática que, no Brasil, já é bastante adotada.

Para estes, então, é ainda mais importante encontrar sites de apostas com seções de streaming dedicadas dentro da própria interface – para assistir aos jogos ao vivo e não perder nenhum detalhe. Por isso, os especialistas da Apostas Legais criaram um ranking das melhores e mais confiáveis casas de apostas com plataforma de transmissão ao vivo. Vale a pena dar uma olhada com calma e decidir pelo seu site favorito na hora de se dedicar a investir.

Boas interfaces de streaming para esportes



Gosta de futebol e outros esportes? Quer acompanhar os jogos da Copa Libertadores e outros eventos? Então, saiba quais são os melhores streamings disponíveis no país:

1.Star+ No momento, o grupo Disney possui os direitos de transmissão da Copa Libertadores. Por esse motivo, a Star+, um dos canais de streaming da Disney, é a melhor opção para assistir às partidas. Você nem precisa ter TV a cabo! É possível assinar o streaming por R$ 27,90 mensais e aproveitar todo o conteúdo do canal, incluindo a Copa.



2. Globoplay A Globo é pioneira quando se trata da exibição da Libertadores. Quem nunca ligou a TV e assistiu a um jogo no canal? Agora, com a GloboPlay, ficou ainda mais prático assistir às partidas, especialmente se você assinar o plano que inclui canais ao vivo.

Você pode assinar o plano anual básico a partir de R$ 19,90. Já o plano que inclui os canais ao vivo custa R$ 42,90 por mês. Há ainda a opção de assinar a GloboPlay+ Premiere e ter ainda mais canais esportivos disponíveis pelo valor de 12x de R$ 42,90. Vale a pena conferir!

3. Facebook Watch Neste ano, o canal oficial da CONMEBOL no Facebook Watch vai disponibilizar alguns dos jogos ao vivo. E o melhor: você não precisa pagar nada por isso. É só logar na hora do jogo, acessar a página deles e começar a assistir. Só não esqueça de conferir a sua conexão com a internet antes de começar, viu?



4.Twitch Para quem quer assistir às partidas com comentários e mais interatividade, a Twitch é uma ótima opção. Trata-se de uma das redes de streaming que mais cresce no Brasil e conta com muito conteúdo voltado especificamente para quem gosta de apostar em eventos esportivos. Vários streamers vão fazer as transmissões ao vivo das partidas, com direito a narração e tudo.



5. Conmebol TV O canal leva o nome da Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL) e é uma das melhores opções para acompanhar partidas que acontecem o ano inteiro, principalmente o maior torneio do continente Sul-Americano. A Conmebol TV tem direito às partidas de terças e quartas-feiras, já que a prioridade continua sendo da ESPN. As redes sociais da Confederação também vão disponibilizar alguns jogos online.

Contudo, o preço da assinatura pode ser um pouco "salgado" para algumas pessoas. Para ter acesso ao streaming, você pode assinar o DirectTV GO, com preço da assinatura mensal a partir de R$79,90. Outra opção é assinar os planos de TV a cabo da SKY ou da Claro. Contudo, a assinatura da Conmebol TV tem um preço a parte.

Benefícios de acompanhar os jogos da Libertadores pela internet:



Em um mundo tão moderno, é lógico que assistir a Copa Libertadores 2022 online é totalmente favorável! Dentre os principais motivos, encontramos:



A oportunidade de seguir os lances a qualquer hora e lugar – seja pelo PC, tablet ou celular;

A economia ao poder acessar o campeonato inteiro sem precisar pagar nada (em sites com transmissões grátis);

A possibilidade de seguir assistindo sem comentaristas, tomando as suas próprias decisões;

A chance de apostar em tempo real com um acompanhamento ao vivo de último nível.

Qual plataforma de streaming é a melhor para assistir a Copa Libertadores 2022?



apostAcompanhar os jogos da Libertadores em uma plataforma de streaming de qualidade pode trazer inúmeras vantagens. Para escolher a ideal, você deve levar em conta fatores como:



Usabilidade;

Custo-benefício;

E o seu próprio gosto pessoal;