Nos EUA, homem compra bilhete da loteria durante pausa no trabalho e ganha 500 mil dólares

O que você costuma fazer durante a pausa para o almoço ou o café da tarde? No Brasil, muita gente dá aquela escapada para conferir o resultado do jogo do bicho na banca mais próxima. Outros, vão à loteria para fazer um jogo na Mega-Sena e há quem abra um site para fazer uma aposta esportiva.





Outros, no entanto, preferem tirar uma soneca, ler um livro ou escutar um pouco de música. Seja lá qual for a escolha, ninguém imagina ser possível ganhar na loteria enquanto descansa durante uma pausa para a refeição. Mas isso aconteceu com um homem nos EUA.





Um jovem de 24 anos, que pediu para ter sua identidade mantida sob sigilo, ganhou 500 mil dólares após comprar um bilhete premiado em uma das loterias do estado de Michigan.





O sortudo comprou seu bilhete premiado na Short Stop Convenience Store, localizada em uma estrada na cidade de Decatur, com cerca de 2 mil habitantes. Por ser uma pequena cidade, o ganhador preferiu não se manifestar publicamente, para evitar assédios após levar a quantia do prêmio.





Ele só deu entrevistas, sem que seu nome fosse revelado, para um comunicado divulgado nesta semana pela loteria estadual.





“Parei na loja na hora do almoço e comprei um ingresso enquanto estava lá”, disse o jogador, que seguiu contando a história de como ficou rico repentinamente.





“Quando voltei ao trabalho, comecei a riscar o bilhete e revelei três palavras. Deixei o bilhete na minha mesa e quando voltei ao meu escritório no final da tarde, arranhei-o novamente. Continuei revelando mais e mais palavras e quando terminei de raspar, percebi que tinha 10 palavras para um prêmio de 500 mil", complementou.





O jovem afirmou que simplesmente não acreditava quando viu o valor do prêmio. E precisou que sua mãe confirmasse que aquele ele realmente havia ganho tal quantia.





“Eu não acreditei que fosse real no começo e continuei olhando o bilhete pensando: 'O que eu fiz de errado?' Assim que cheguei em casa naquele dia, fiz minha mãe olhar o bilhete para ter certeza de que estava lendo direito. Estávamos eufóricos!”





O vencedor afirmou que pretende pagar suas contas e economizar o resto da quantia para investimentos futuros.