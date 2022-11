Os jogos de casino online favoritos dos futebolistas

Jogar, dentro e fora de campo

Os jogos de casino passaram, ao longo dos anos, por vários níveis de aceitação e de clandestinidade. Da atividade aristocrática dos Grand Casinos aos saloons de jogos ilegais, a indústria continua a não reunir consenso mas é, cada vez mais, um passatempo aceitável e aceitado. De tal forma que, cada vez mais famosos, incluindo jogadores de futebol, confessam serem apostadores e são, inclusive, embaixadores de casinos online.

Aparentemente, os jogadores de futebol são jogadores natos e apreciam passar parte do seu tempo a explorar algumas das novidades de jogos de fortuna e azar.

Do melhor casino online em Portugal ao mais conceituado casino terrestre, Victoria Oliveira, especialista em casinos e apostas online, revela quais os jogadores de futebol que apostam em jogos de azar e quais os jogos favoritos de cada um deles.

O Jogos favoritos dos futebolistas

A lista comprova que jogadores de futebol são jogadores de casino e que não dispensam uma aposta em jogos de azar, como forma de descontração e diversão. No rol de jogos favoritos dos futebolistas encontramos:

1. Póquer

2. Roleta

3. Slots

A liderar a tabela, o póquer. Este é, sem dúvida, o jogo de cartas favorito dos futebolistas, com muitos deles a declarar publicamente a sua paixão pelo jogo. Já o jogo da roleta, com menos estratégias do que o póquer, mas igualmente emocionante, com a dose certa de suspense, entre o girar da bola e o som da roulette, ocupa o segundo lugar do pódio quanto às preferências dos atletas.

Por fim, o slot - o jogo favorito da grande maioria dos apostadores - ocupa, no caso dos futebolistas, o terceiro lugar. As máquinas de jogo são um bom antídoto para o stress desportivo diário e tem a simplicidade e entretenimento necessário para granjear o favoritismo de alguns jogadores.

Os jogos de casino e o futebol sempre andaram de mãos dadas. Prova disso é a adoção de nomes de jogos de casino em alguns conceitos futebolísticos, como é o exemplo, o póquer, usado para designar quatro golos marcados por um jogador na mesma partida, ou a roleta, para definir um finta de futebol, que consiste na rotação de 180º do jogador, com a bola no pé, passando o outro é por cima do adversário e terminando o passe, no sítio onde o iniciou.

Mais curioso ainda é o facto destes dois conceitos futebolísticos serem os dois jogos de azar favoritos dos futebolistas.

O Póquer

Os torneios de póquer figuram no ranking de preferências dos jogadores de futebol. Se bem se lembram, Cristiano Ronaldo promoveu, durante anos, uma marca de casinos online e confessou ser adepto de um bom jogo de póquer. Obviamente poderia tratar-se apenas de uma campanha de promoção, mas, de facto, o capitão da seleção tem como principal hobby, jogar póquer.

Também Gerard Piqué, que acaba de retirar-se do futebol, é admirador confesso do jogo e participou já em vários torneios ao lado do brasileiro Neymar. O mesmo se passa com o antigo guarda-redes da seleção italiana Gianluigi Buffon.

Ao que parece, as estratégias e dinámicas do jogo de póquer reúnem o consenso dos jogadores de futebol e muitos deles não dispensam um bom torneio deste famoso jogo de cartas.

A roleta

Zlatan Ibrahimovic, jogador sueco, é apreciador, não só do póquer, mas também da roleta. O jogador é um apostador bem sucedido, com impressionantes vitórias na roleta e nas máquinas de jogos.

Na lista de futebolistas apreciadores da roleta está também o nome de Mario Balotelli, que ganhou, aliás, em 2011, 25 mil libras num casino em Manchester.

Os slots

A lista de jogadores de futebol que gostam de máquinas de jogos inclui nomes como Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney, Scott Davies e James Maddison, entre outros. Alguns dos quais, como é o caso do jogador irlandês Scott Davies, perderam quantias elevadas no jogo, mas conseguiram, entretanto, equilibrar as perdas e ganhos, com um jogo responsável.

Considerações finais