Pesquisa indica que 25% dos brasileiros já apostaram dinheiro em apps

O site de notícias, Mobile Time, em parceria com a companhia Opinion Box, realizaram uma pesquisa na qual entrevistaram 2.069 brasileiros maiores de 16 anos. O levantamento demonstrou que 25% dos usuários de smartphone com acesso a internet já realizaram ao menos um aposta com dinheiro em apps de palpites em eventos esportivos.





O mercado das apostas esportivas está em franco crescimento no país desde que foi legalizado em 2018, todavia, somente neste ano a regulamentação do setor tem avançado de forma considerável, e uma Medida Provisória com regras para atuação das plataformas de palpites no país já foi apresentada pelo governo Lula.





Com a popularidade crescente deste mercado, que atualmente tem uma forte presença nos patrocínios aos clubes de futebol, boa parte da população aderiu ao setor, ao ponto do comportamento dos torcedores ao longo das partidas estar sofrendo alterações. Isso porque uma parcela da torcida atualmente se preocupa mais em tentar acertar o resultado dos jogos, a quantidade dos cartões amarelos ou escanteios, do que em apreciar a apresentação do seu time em campo.





Segundo a pesquisa, entre os entrevistados, 33% dos homens já haviam feito algum tipo de aposta – e esse número cai consideravelmente entre as mulheres, 18%. Já a faixa etária que mais aposta é a de 16 a 29 anos, 36% dos entrevistados, sendo seguida pelas pessoas entre 30 a 49 anos, 24%, e posteriormente o grupo com mais de 50 anos, 14%.





Desenvolvendo-se em conjunto ao mercado das apostas esportivas, os cassinos online também se tornaram uma fonte de entretenimento para os brasileiros. Nessas plataformas, os usuários têm a chance de se divertirem com uma variedade de títulos que anteriormente só poderiam ser encontrados em casas de jogatina no exterior.





Sendo que, por aqui, operam uma variedade de plataformas de cassinos que pagam dinheiro real através de diferentes métodos de transferência, e dentre os mais populares estão o Pix, Boleto e cartão de crédito. Nestes sites, o cliente também tem a oportunidade de utilizar alguns cupons promocionais que lhe garantem vantagens únicas, como giros gratuitos e saldo extra nos primeiros depósitos.