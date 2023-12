Produtor de conteúdo pode ser MEI? Descubra agora

E em todas essas atividades existem oportunidades de negócio esperando para serem exploradas. Em contrapartida, está cada vez mais fácil produzir conteúdo para a Internet, seja qual for a finalidade desse conteúdo, graças a ferramentas como o pacote criativo do CapCut , por exemplo.

Além do mais, a Internet se tornou um verdadeiro mar de possibilidades de negócios, em especial para quem quer contornar o desemprego e empreender. Hoje em dia cada vez mais pessoas navegam online, seja para comprar, para estudar, se informar, entreter, etc.

Produtor de conteúdo pode ser MEI?

Os brasileiros continuam empreendendo bastante. De acordo com um relatório do escritório de contabilidade Contabilizei, que usou dados da Receita Federal, só no primeiro trimestre de 2023 foram abertos 2.039.802 CNPJs no país. Desses, 76% são MEIs.





E como os negócios digitais são menos burocráticos e dispendiosos do que os físicos, é natural que muita gente queira empreender online. Assim, juntando a facilidade do digital com a do MEI, podemos dizer que essa pode ser uma receita para o sucesso do microempreendedor.