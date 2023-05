Profissionais da área da saúde: garanta uma aposentadoria em 100% e a continuidade do trabalho na área

Os profissionais da área da saúde podem vir a ter grande benefício com a conversão do tempo trabalhado em condições especiais em tempo comum, de modo a tornar possível a concessão de uma aposentadoria antecipada, sem que sofram com os impactos provenientes da Reforma da Previdência, que exige idade mínima para a aposentaria, em algumas regras de transição, inclusive para a aposentadoria especial.





Primeiramente deve ficar claro que a exigência de uma idade mínima para TODOS os tipos de aposentadoria é um MITO!





Segundo ponto importante para essa classe de trabalhadores, é que a aposentadoria por tempo de contribuição, em suas diversas modalidades de cálculos e regras de transição, não gera a necessidade de afastamento do trabalho após a sua concessão.





Assim, os profissionais da área da saúde, que exercem atividades especiais, podem continuar trabalhando normalmente na sua profissão.





A conversão do tempo especial em tempo comum, aumenta o tempo de contribuição em 40% para os homens e 20% para as mulheres, e é possível para o trabalho desempenhado até 12 de novembro de 2019.





Esse “aumento de tempo” pode possibilitar que o profissional atinja mais rapidamente uma regra de transição benéfica, como a aposentadoria por pontos ou a regra de transição do pedágio 100%, que são regras que concedem uma aposentadoria em 100% da média, sem qualquer redutor.





Na verdade, após a reforma da previdência, a aposentadoria concedida com base em uma dessas duas regras, é muito melhor, financeiramente, do que a aposentadoria especial.





Na aposentadoria por pontos, por exemplo, além do profissional conseguir um aposentadoria em 100% da média, sem qualquer redutor, não há a exigência de idade mínima. Com a conversão do tempo especial em tempo comum, o segurado consegue atingir os pontos mais rapidamente, com menos idade, e pode continuar trabalhando na sua profissão, mesmo que em atividade especial.