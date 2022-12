Programa promove imersão na cultura americana

High school e dupla certificação abrem possibilidades para estudar em universidades nos EUA

Para quem pretende estudar em uma universidade nos Estados Unidos, o programa high school do Colégio Sesi Internacional de Londrina, que em 2023 passa a ser Escola Sesi de Referência Internacional, dá mais possibilidades de tornar esse sonho real.





No programa, o aluno pode manter as aulas presenciais do currículo brasileiro do Ensino Médio enquanto cursa as disciplinas americanas (créditos) à distância. Com isso, ao fim dos estudos, terá dois diplomas, possibilitando mais oportunidades fora do Brasil.





Os alunos que participam do programa têm maior facilidade para serem aceitos em universidades americanas e ficam à frente nas pontuações em comparação a colegas que estudaram apenas no Brasil. Além disso, têm acesso a cartas de referência dos professores que estiveram com eles durante o programa, requerimento para entrada em universidades estrangeiras.





A dupla certificação é oferecida por meio de uma parceria com a K12, empresa com autorização para atuar com o programa no Brasil.





Segundo a gerente de Educação e Negócios da região Noroeste, Elizandra Maria Lauro Estefanuto, os cursos têm relação com as áreas de Language Arts, Math, History & Earth Science. “O estudante que se forma em nosso programa de dupla certificação, finaliza seu ensino médio com um certificado brasileiro reconhecido pelo MEC e outro certificado creditado pelos EUA. Ou seja, o estudante tem em seu currículo a comprovação de que estudou disciplinas em ambos os idiomas e foi avaliado por professores brasileiros e americanos”, comenta.





Além de ampliar as chances de garantir uma bolsa de estudo em universidade nos EUA, a dupla certificação garante outras vantagens, como aprimorar a proficiência em inglês, a imersão na cultura americana, o acesso à melhor plataforma pública de ensino virtual do mundo e a orientação para escolha e admissão das universidades.





Em relação ao mercado de trabalho, o aluno do programa tem uma vivência mais completa com a língua inglesa, produzindo textos nos diversos gêneros em língua inglesa.