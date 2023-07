Quais os jogos de dinheiro real que os Brasileiros adoram jogar?

Brasileiros amam a loteria



No Brasil, os jogos com dinheiro real estão atraindo um interesse imenso. Jogadores brasileiros gastam cerca de BRL 50 bilhões (~ USD 10 bilhões) anualmente, e em 2021, apenas as loterias estaduais brasileiras geraram receitas estimadas de BRL 18.1 bilhões (quase USD 4 bilhões).

Esses números colocam o Brasil no top 5 dos maiores mercados de jogos de dinheiro real do mundo, e no top 10 em termos de valor total estimado.

A popularidade de apostas esportivas

Um estudo de mercado feito pela ENV Media mostra que dentre os 106 milhões de adultos que jogam com dinheiro real, estima-se que 74 milhões participem de apostas esportivas, enquanto 46 milhões optam por loteria ou bingo, e 23 milhões são fãs de cassinos online.

A legalização das apostas esportivas e de odds fixas reacendeu debates sobre a regulamentação de todo o espectro de jogos. A disponibilidade de renda disponível é o principal fator desencadeador (48%) para aqueles que gostam de jogar com dinheiro real.

Jogos de cassino em alta

Os jogos de cassino também ganharam favoritismo entre os brasileiros, com cerca de 23 milhões de fãs de cassinos online. A popularidade de jogos como pôquer, blackjack e roleta, todos disponíveis no cassino online 7JP, além do recente aumento de interesse em slots, destaca a diversidade das preferências de jogos no Brasil.

No entanto, o sucesso desses jogos depende de uma variedade de fatores, como a qualidade dos jogos online, recomendações de colegas e, principalmente, a regulamentação do mercado.

Outros fatores importantes para o jogador Brasileiro

A emoção e a excitação dos jogos são o segundo fator mais comum (40%) que influencia – e possivelmente seria o primeiro se o orçamento não fosse um problema.

O terceiro motivador mais relevante é a qualidade dos jogos (online), para 31% das pessoas. As recomendações de amigos ou parentes (25%) e a regulamentação do mercado (24%) são os seguintes mais importantes.

Mercado regulamentado uma prioridade

Os fatores mais influentes na decisão dos jogadores sobre se participar ou não do iGaming são a disponibilidade e a acessibilidade dos jogos, quaisquer esforços de marketing e até a percepção de justiça da indústria.

Cerca de um em cada cinco jogadores afirma que esses aspectos os influenciam. Isso envia um sinal claro para as autoridades e partes interessadas do iGaming que devem trabalhar para um mercado totalmente regulamentado e transparente.

Resumo