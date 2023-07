Quem são os times brasileiros campeões da libertadores?

Será que você sabe quem são todos os times brasileiros campeões da Libertadores? Para você que é ligado em aposta esportiva, saiba que a edição atual conta com quatro brasileiros campeões e dois clubes que podem aumentar essa lista.

Flamengo

O atual campeão da competição é o Flamengo. Após ganhar a primeira partida e sofrer o revés na segunda, o Rubro-negro conquistou a America ao bater a Equipe chilena por 2 a 0 no jogo de desempate.

Em 2019, já no formato atual, a equipe comandada por Jorge Jesus chegou ao bicampeonato ao bater de virada o River Plate, em Lima, pelo placar de 2-1, com dois gols de Gabigol nos minutos finais.

Na última edição, o Flamengo venceu o Athletico, de Luiz Felipe Scolari, e de forma invicta, teve a melhor campanha da história da competição no formato atual, com 12 vitórias e apenas um empate, alcançando 94,9%.

Palmeiras

Em 1999 a equipe comandada por Felipão, bateu o Deportivo Cali por 4-3 numa final decidida nas penalidades, após perder o primeiro jogo na Colômbia e vencer o segundo jogo por 2-1, no antigo Palestra Itália, em São Paulo.

21 anos após a primeira taça, o Verdão foi ao Estádio do Maracanã, contra o Santos, seu rival, e conquistou o bicampeonato da América, após Breno Lopes aos 53 minutos da etapa complementar, tirar o zero do placar.

No ano seguinte, em mais uma final brasileira, e agora decidida na prorrogação, a equipe paulista bateu o Flamengo por 2-1. Gols Marcados por Raphael Veiga e Deyverson, o herói do título palmeirense.

Santos

Em 1962, o alvinegro conquistou o primeiro título de um clube brasileiro na Libertadores ao enfrentar o bicampeão Peñarol. Na ocasião, o Santos venceu o primeiro jogo, sofreu o revés em casa e sagrou-se campeão ao bater a equipe uruguaia por 2-0 no Monumental de Nuñez.

Campeão do ano anterior, o clube chegou novamente à final, agora contra o Boca Juniors. Após vencer os dois jogos, o Peixe levantou a taça mais importante da América pela segunda vez.

Em 2011, o clube brasileiro decide a competição contra o mesmo adversário de sua primeira final. Após garantir um empate sem gols no Uruguai, o Santos venceu a equipe uruguaia por 2-1, com gols de Neymar e Danilo, no Pacaembu e se consagrou tricampeão da América.

São Paulo

É impossível falar dos times brasileiros campeões da Libertadores e não mencionar o São Paulo Futebol Clube. Após ser derrotado pelo Newells Old Boys fora de casa, o Tricolor chegou ao Morumbi para reverter o placar de 0-1. Raí, aos 65 minutos, fez o gol que levou a finalíssima para as penalidades, dando a o título de 1992 para o tricolor após vencer a disputa por 3-2.

No ano seguinte a equipe comandada por Telê Santana, no Morumbi, conquistou uma vantagem considerável ao bater o Universidad Católica por 5-1. Mesmo com a derrota por 2-0 na partida de volta, em Santiago, o São Paulo conquistou a sua segunda taça.

São Paulo e Athletico fizeram a primeira final brasileira da história do torneio, na edição de 2005. O tricolor arrancou um empate fora de casa e aplicou uma goleada por 4-0, no Morumbi e conquista a América pela terceira vez em sua história

Grêmio

O último tricampeão da lista dos times brasileiros campeões da Libertadores teve sua primeira conquista em 1983, contra o Peñarol.

Após empatar a primeira partida no Uruguai, o tricolor venceu seu primeiro título ao vencer a finalíssima por 2-1, no Olímpico, com gols de Caio e César. Morena marcou para o Peñarol.

Em 1995, com Jardel e Paulo Nunes no comando do ataque, o clube gaúcho levantou a taça da Libertadores pela segunda vez após vencer o Atlético Nacional, da Colômbia. Vencendo o primeiro jogo em casa por 3-1, bastou um empate em Medellín para o bicampeonato.

Com Renato Gaúcho, vencedor da primeira Libertadores do clube como jogador e agora no comando técnico, o Grêmio enfrentou o Lanús, da Argentina, e vencendo os dois jogos da final, conquistou a América pela terceira vez.

Cruzeiro

O Cruzeiro conquistou seu primeiro título, contra o River Plate, da Argentina. Após vencer o primeiro jogo, o clube celeste perdeu no Monumental de Nuñez e bateu a equipe argentina por 3-2 no jogo de desempate.

A segunda taça veio em 1997, contra o peruano Sporting Cristal. Com um empate sem gols no primeiro jogo. Foi necessária apenas uma vitória simples, em casa, e Erivelton, aos 75 minutos, fez o gol que tornou o clube mineiro bicampeão da América

Internacional

Na segunda final brasileira da História da competição, em 2005, o Internacional enfrentou o São Paulo, campeão do ano anterior. No entanto, o Colorado não se intimidou, venceu no Morumbi e bastou empatar em casa para garantir a taça.

5 anos após a primeira conquista, o Inter enfrentou o Chivas na final. A equipe comandada por Celso Roth, venceu as duas partidas contra a equipe mexicana e se consagrou bicampeão das Américas.

Corinthians

Em 2012, o alvinegro conquistou seu único título, em sua primeira final na história, contra o Boca Juniors. Ao empatar no jogo de ida, na Argentina, o Corinthians venceu o clube argentino por 2-0 e levantou a taça de forma invicta, numa campanha irretocável.

Atlético-MG

No ano seguinte, contra o tricampeão Olimpia e com atuação brilhante do goleiro Victor, após perder o primeiro jogo e se recuperar no Mineirão, o Galo venceu a disputa de pênaltis por 4-3 e sagrou-se campeão da Libertadores.

Vasco