Saiba como a sustentabilidade vai mudar a sua profissão nos próximos anos

No horizonte de 2040, vamos viver a chamada Revolução da Mobilidade. Teremos uma intensificação do desenvolvimento e da adoção de soluções tecnológicas visando atender demandas por mobilidade acessível e conveniente, bem como pela mitigação de impactos ambientais provenientes da circulação de veículos automotores.

E essa é apenas uma das muitas macrotendências apontas no projeto Paraná 2040 – Rotas Estratégicas de Ciência, Tecnologia & Inovação (CT&I), iniciativa encabeçada pelo Governo do Paraná, por meio da Fundação Araucária, com o apoio da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), e realizado em cooperação técnica com Observatório Sistema Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), e lançada em junho deste ano pelas entidades participantes.

A iniciativa, que aponta para cenários reis com foco nos próximos 17 anos, consolida um amplo esforço de inteligência coletiva, responsável por construir um vigoroso alicerce às políticas estaduais. E nesse ponto da Revolução da Mobilidade, a definição está pautada na já atual necessidade de redução de emissões de poluentes, que vêm resultando na gradual inserção de veículos elétricos e híbridos na frota mundial.

Nesse sentido, segundo a publicação, mobilidade sob demanda, micromobilidade, carros conectados e veículos autônomos terão implicações significativas na infraestrutura, mudando a maneira como as cidades são planejadas e administradas.

Além disso, o fortalecimento de energias renováveis; novos negócios em mobilidade; aprofundamento da transformação digital; e expansão da bancarização digital e de fintechs são outras oportunidades identificadas pela publicação.

A mudança é real, já está acontecendo e é para melhor

Segundo a publicação, entre as oportunidades identificadas para a Região Norte-Central, onde está localizada a cidade de Londrina estão o fortalecimento da agricultura verde; o fortalecimento da Indústria 4.0; a atmosfera favorável a novos negócios; e a procura por produtos inovadores e sofisticados.

Para viver esse movimento, os profissionais do presente precisam estar atentos e exercitar o lifelong learning.

Já os jovens, que daqui há pouco mais de dez anos serão os novos profissionais do mercado, precisam se sentir seguros, com a certeza de que estão no caminho certo dentro das suas escolhas profissionais.

Fazer parte de uma instituição forte e com entregas de formação profissional alinhadas às reais necessidades dos mercados atual e futuro, é algo que faz toda a diferença na vida de qualquer pessoa.

Para apoiar nessas escolhas, o UniSenai Paraná - Centro Universitário do Sistema Fiep, conta com diversos cursos de graduação, pós-graduação e extensão em diversas áreas.

Na cidade de Londrina, o foco do UniSenai Paraná está nas Engenharias.

Com a missão de levar inovação para a indústria e ensino de excelência para as pessoas, a unidade foco nos cursos superiores de Automação Industrial, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Engenharia de Software.

Aproximação com o mercado e soluções para os desafios reais da Indústria

Na liderança da instituição, o UniSenai PR tem como reitora Marilia de Souza, uma das criadoras do Observatório Sistema Fiep, uma das entidades participantes do projeto Paraná 2040 – Rotas Estratégicas de Ciência, Tecnologia & Inovação (CT&I), que citamos logo no início da matéria.

Entre os diferenciais da instituição está a real aproximação com a indústria. Por meio da Jornada de Aprendizagem, disciplina transversal prevista em todos os semestres letivos das graduações, os alunos, organizados em equipes e sob a orientação e mediação de um professor, trabalham na busca de possíveis soluções para os desafios reais trazidos por indústrias parceiras.



“Essa troca de informações com a indústria é de fundamental importância para o sucesso de uma formação acadêmica voltada à inovação e formação de profissionais com real intenção de empreender e fazer parte desse modelo de indústria do futuro, que já é uma realidade”, afirma Marilia de Souza, Reitora do UniSenai PR e Gerente Executiva do Observatório Sistema Fiep.



Você também pode fazer parte deste universo

Inscreva-se para o Vestibular de Inverno 2023 do UniSenai-PR e ainda concorra a bolsas de estudos. O 1º colocado em relação à classificação da Prova Tradicional na unidade escolhida para cursar a graduação recebe uma bolsa 100% integral. Do 2º ao 5º colocado a bolsa é de 50% e do 6º ao 10º colocado, a bolsa é de 30%, conforme critérios estabelecidos no Edital.

As inscrições para a 2ª Prova Tradicional – Concurso de Bolsas podem ser feitas até 9h do dia 15/07.