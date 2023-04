Saiba como o alto preço dos combustíveis afetou a decisão dos brasileiros em comprar um veículo e como isso impacta o mercado automotivo no país

Com o aumento dos preços dos combustíveis, muitos brasileiros estão sendo obrigados a desistir de comprar um veículo. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço da gasolina nas refinarias brasileiras sofreu um aumento médio de 6,3% no início deste mês. Este foi o segundo aumento em menos de um mês, o que gerou preocupação em muitos consumidores brasileiros.





No entanto, um estudo recente realizado pela agência internacional de energia global, "GlobalPetrolPrices", mostra que mesmo com o aumento, a gasolina brasileira ainda é uma das mais baratas do mundo. A pesquisa comparou os preços da gasolina em 167 países em 9 de abril de 2023 e o Brasil ficou em 38º lugar no ranking, com um preço médio de R $5,12 por litro.





Essa alta dos preços tem afetado diretamente a vida de milhões de brasileiros que precisam de um veículo para se deslocar diariamente. Com o aumento dos preços dos combustíveis, muitas pessoas têm buscado alternativas mais baratas para se locomover, como o transporte público ou a bicicleta.





O aumento dos preços também tem impactado diretamente o setor de transporte de cargas, afetando as empresas e os consumidores finais. Conforme a Confederação Nacional do Transporte, o aumento do preço do diesel tem impacto direto no aumento dos preços dos produtos em geral, já que cerca de 60% de tudo o que é transporte no país é feito por caminhões movidos a diesel.





Diante desse cenário, muitas pessoas optaram por carros elétricos ou híbridos, que se tornaram cada vez mais populares no Brasil. Segundo dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), o número de carros elétricos vendidos no Brasil aumentou 50% no primeiro trimestre de 2023, se comparado ao período homólogo (5,9 mil unidades vendidas). Uma categoria que chamou atenção foi a dos híbridos plug-in, que responderam sozinha por 36% dos 5,9 mil carros eletrificados vendidos em março.