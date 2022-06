Scottish Open - o que esperar nesta temporada

Porém, apesar de o jogo ser muito conhecido no Brasil, muitas pessoas não sabem que existem um campeonato europeu do mesmo, o Scottish Open .

O que é o Scottish Open?



O torneio havia parado de acontecer devido à pandemia de covid-19, mas foi marcado para acontecer entre is dias 31 de julho e 16 de agosto. Atualmente o Scottish Open faz parte do ranking mundia de sinuca e seu atual campeão é o Mark Selby .

A história do Scottish Open



Agora falaremos um pouco sobre a história do Scottish Open e sobre as suas primeiras edições do evento.





Edição de 1981 e 1982

Durante a primeira edição do Campeonato escocês de sinuca, o torneio não fazia parte do ranking mundial, além de que, muitos dos participantes eram jogadores amadores.







Um fato curioso, é que na época havia um jogador escocês chamado Walter Donaldson, que venceu o mundial de sinuca duas vezes, mas que não teve interesse em participar deste evento.





Após a sua segunda edição, no ano de 1982, o campeonato passou a fazer parte do ranking mundial de sinuca e começou a receber patrocínios.





Edições de 1985-1989

No ano de 1985 o evento foi transferido para o Trentham Gardens, na região de West Midlands, Inglaterra.







Devido ao patrocínio da Matchroom e Goya, o evento teve o seu nome mudado para Matchroom Tropy, mas isso durou por apenas uma edição e no ano seguinte, ele retornou ao seu nome original.





Entre 1986 e 1989, o patrocínio do evento passou para a BCE e a Fidelity Unit Trust. E, após isso o evento foi interrompido por dois anos.





Edições de 1992-1997

Graças ao patrocínio do canal de televisão britânico Sky Sports, o evento foi capaz de retornar no ano de 1992, onde ele foi disputado no Plymouth Pavilions, localizado no condado de Devon.







Já as edições de 1995 à 1997 foram patrocinadas pela Sweater Shop e pela Highland Spring, onde ele se passou Centro de Exposições de Aberdeen na Escócia.









Edições de 1998-2003

Na edição de 1998, o torneio foi patrocinado pela multinacional britânica de cigarros, a Imperial Tobacco, e voltou a ser conhecido como Scottish Open .







Já no ano de 2003, o campeonato foi transferido para o Royal Highland Centre, na Escócia e, pela primeira vez, nenhum dos jogadores do top ranking chegou as finais.





Edição de 2004

Na edição de 2004, o Scottish Open passou a ser parte do evento da LG Eletronics Tour e foi renomeado para Players Championship.







Ele foi realizado no maior centro de convenções da Escócia, o SECC, e ele foi patrocinado pelo tabloide escocês Daily Record. Porém, o evento foi cancelado após a Sky decidir não renovar seu contrato, fazendo com que ele perde-se a cobertura televisiva.





Edições de 2015-2019

NO ano de 2015, o presidente da World Snooker (Sinuca Mundial), anunciou o retorno do torneio. Com isso, o evento passou a ser realizado na atual cidade de Glasfow e passou a fazer parte da Home Nations do Reino Unido.







A edição de 2019 ocorreu entre os dias 9 e 15 de dezembro sendo vencida pelo inglês Mark Selby, após derrotar Jack Lisowski na final.