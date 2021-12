Segundo sorteio da Mega-Semana de Natal pode pagar R$ 40 milhões nesta quinta-feira

Acumulada há cinco concursos, a Mega-Sena pode pagar até R$ 40 milhões nesta quinta-feira (9). O sorteio do concurso 2.436 será promoido a partir das 20h no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, e terá transmissão ao vivo pelas redes sociais das Loterias CAIXA no Facebook e canal CAIXA no YouTube .



Com um sorteio a mais esta semana, a Mega-Semana de Natal oferece uma chance extra a quem aposta, com sorteios terça-feira (07), quinta-feira (09) e sábado (11). Esta é a última Mega-Semana do ano e também a penúltima semana de sorteios regulares da Mega-Sena antes do concurso especial Mega da Virada, que oferece o prêmio milionário estimado em R$ 350 milhões e que não acumula.



As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Cixae no app Loterias Caixa, além do Internet Banking CAIXA para clientes do banco. O valor de uma aposta simples na Mega é de R$ 4,50.



No caso de apenas um apostador levar o prêmio de R$ 40 milhões da faixa principal e aplicar todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá R$ 176,4 mil de rendimento no primeiro mês. Se preferir investir em imóveis, o valor é suficiente para comprar 125 apartamentos de R$ 320 mil cada.



Federal de Natal

Já estão sendo comercializados nas lotéricas os bilhetes para a extração milionária de Natal da Loteria Federal. A extração especial é o concurso mais importante da modalidade e pagará prêmios de R$ 1,35 milhão para os ganhadores de cada uma das duas séries do sorteio de 24 de dezembro.



A Loteria Federal é o produto mais antigo das Loterias, com a extração nº 1 em 15 de setembro de 1962, data que também marca o aniversário das Loterias CAIXA. Também conhecida como Federal, é uma modalidade de loteria com emissão de bilhetes numerados sequencialmente e com distribuição de prêmios conforme plano de sorteio da extração.



O bilhete pode ser comercializado inteiro, por R$ 100, ou em fração, por R$ 10. Cada bilhete possui dez frações e a premiação é proporcional ao que você adquire. A modalidade possui a maior probabilidade de acerto do prêmio principal, além da maior chance de ganhar algum prêmio, já que a cada cinco bilhetes, um é premiado.