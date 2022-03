Solução: empréstimo de forma rápida e prática. Confira!

Certamente, já ouviu muitos NÃOS! Agora, se prepare para ouvir um SIM! Então, a primeira coisa que você precisa saber é: todos podem ter acesso a empréstimos de forma fácil e flexível. No entanto, sugiro que leia o conteúdo até o fim, pois é muito importante que conheça todas as condições de crédito.

Negativados conseguem acessar a crédito?

Com a Supersim a resposta é sim, com certeza, empréstimo pessoal para negativado é possível, até porque nossa visão é de democratização. Então, se você está com o nome restrito em algum cadastro, não deixe de nos procurar.

Todos os pedidos passam por uma análise, no entanto, a restrição no SPC e Serasa não é impeditivo para o empréstimo ser liberado.

Alta taxa de aprovação de crédito on-line

Conseguir crédito pode não ser uma tarefa fácil, ainda mais em um país onde as pessoas ganham pouco e a taxa de endividamento é alta. Ainda assim, somos referência na liberação de crédito, nossas taxas de aprovação são apreciadas pelo mercado financeiro.

De fato, nós da Supersim queremos democratizar o crédito para os brasileiros, com o objetivo, que todos possam realizar os seus projetos, e fazemos questão de estar presente em suas conquistas.

Para melhorar ainda mais toda essa experiência, o pedido de crédito é todo feito de forma virtual. Certamente, essa é a forma mais simples de levar acesso ao dinheiro. Afinal de contas, você não vai precisar nem mesmo sair de casa. Uma forma de atendimento muito mais prática e rápida pensando no bem-estar de vocês.

Por fim, temos duas modalidades de crédito que você precisa conhecer. O empréstimo com garantia de celular e o crédito sem garantia. Ambos com bons resultados de aprovação, então, agora entenda as diferenças e escolha a melhor opção para você, e aí, vamos nessa?

Empréstimo on-line com garantia de celular, o que é isso?

Essa é uma nova modalidade da Supersim onde o celular é usado como garantia do empréstimo, você já conhecia essa opção? A saber, essa é uma modalidade em expansão, muitos estão solicitando microcrédito, desde 2020 houve um aumento de 400% na procura. Até porque, hoje em dia todos têm celular, então, faz sentido colocá-lo como garantia.

Essa é uma ótima opção de crédito para consumidores da classe C e D e também negativados. Desse modo, conseguem ter acesso ao crédito. O celular como garantia, facilita a liberação ao crédito, além disso, você vai poder continuar utilizando o aparelho enquanto paga o empréstimo. Gostou? Conheça um pouco mais!

Ao solicitar o empréstimo na Supersim com garantia de celular, o cliente vai baixar um aplicativo, desse modo, a solicitação será efetivada. O cliente que utilizou o celular como garantia do empréstimo, se não efetuar os pagamentos, terá o telefone bloqueado via app. O cliente que realizar o pagamento das faturas em atraso, terá o desbloqueio do smartphone.

Empréstimo de forma rápida, prática e sem garantia, como conseguir?

Com toda a certeza, temos um empréstimo que vai te agradar, você sabe como funciona essa modalidade? É super simples, você pode fazer a solicitação on-line, não é necessário dar nada como garantia e você pode pegar de até R$2.500 de crédito. Essa opção é para todos, o que acha de pagar aquela conta atrasada, hein? Está precisando cobrir alguma despesa, uma emergência, preencha o formulário de aquisição de crédito, aguarde um pouquinho que em breve você terá resposta! Trabalhamos com um sistema super rápido, a fim de não fazer você ficar aguardando.

Qual quantia posso pegar no crédito pessoal?

Primeiramente, devo dizer que por se tratar de microcrédito, como o próprio nome diz, é um valor reduzido. No entanto, toda a facilidade de acesso e a facilidade para pagamento e taxas de juros compensam. A saber, é possível contratar crédito de R$250,00 até R$2.500.

Com certeza, esse valor pode ajudar e muito a equilibrar uma conta do mês, pagar contas em atraso ou cobrir uma emergência e muito mais. Se você estiver precisando de dinheiro, essa é a opção certa. Para saber sobre parcelamento e juros, veja a seguir!

Como são as taxas e juros - Saiba mais!

Para facilitar ainda mais a sua vida, as opções de pagamento e taxas de juros são surpreendentes. O dinheiro emprestado pode ser parcelado em até 12 vezes, o que vai deixar suas prestações baixas. Além disso, o limite de crédito pode ser aumentado com a recorrência.

Por fim, devo dizer que os juros do empréstimo são de 12.9% a.m. até 17.5% a.m. As mensalidades podem ser pagas por boleto via boleto bancário que enviamos por e-mail. Se preferir, pode acessar a conta em nossa plataforma e baixar.

Pontos positivos para contratação do crédito?

● Alta taxa de aprovação; ● Rápido; ● Flexível; ● Dinheiro na conta em 30 minutos e se isso não acontecer, o cliente não paga os juros; ● Aumento de crédito automático na recorrência; ● Aceita negativados.

Como toda a contratação de crédito, existem as etapas de análise, mas não se preocupe, nossa análise é bem simples. Temos diversos pontos favoráveis, mas é importante ressaltar que a taxa de liberação de crédito para negativados não é certa!

Ou seja, tudo vai depender do perfil da análise de crédito e do que foi constatado. Quanto antes você realizar o seu pedido, mais rápido podemos te dar uma resposta.

O produto exerce algum tipo de impacto social?

Com toda a certeza, o mercado de crédito pessoal tem impactado socialmente, até porque ele abre espaço para pessoas que não tinham acesso ao crédito. De fato, a democratização de empréstimos têm um papel importante para pessoas que possuem baixa renda, que estão com dívidas e negativadas.

De fato, conseguir crédito nas situações citadas acima, pode ser bem difícil, mas como mostramos até aqui, não é impossível. Somos prova disso, afinal de contas, acreditamos que todo mundo merece a oportunidade de recomeçar. Para isso, é necessário dizer SIM, o máximo possível.

Passo a passo - Contrate um empréstimo de forma rápida e prática