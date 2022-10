Vanguard apresenta Wood e o seu Parque Particular

Já pensou em trabalhar em áreas externas, fazer piquenique no jardim, caminhar por espaços incríveis e ter um lugar seguro para deixar o seu pet livre? E tudo isso em um verdadeiro clube privativo desenhado somente para você e sua família.

Wood foi projetado assim, de forma especial. Um lugar onde a natureza inunda os ambientes e te conduz a um passeio no seu Parque Particular, proporcionando aquela agradável sensação de um final de tarde.

Nosso breve lançamento traduz tudo isso em opções de apartamentos de 62, 70 e 84 m², localizados no Terra Bonita, próximo ao shopping Catuaí.

“Wood, com ótima localização e projeto completo, cria experiências ao ar livre. O seu paisagismo mistura traçado urbano e natureza, inspirando sentimentos bons”, destaca o gerente regional Rodolfo Sugeta.

Parque Particular: experiências ao ar livre

Uma breve caminhada pelos jardins do Wood, que abraçam as áreas de lazer, revela várias surpresas. Você vai sentir a brisa amena que balança as folhas das palmeiras sobre a água. E as frutas do pomar próximo ao redário vão atrair os pássaros e ainda ampliar o contato das crianças com a natureza.

Tudo isso no que chamamos de Parque Particular, uma área de riqueza sensorial, com infinitas possibilidades de uso, pensada para que a natureza se torne parte do dia a dia do morador.

Entre os vários diferenciais do Parque, a piscina chama atenção pelo seu desenho, que para os mais atentos se revela como uma onda quebrando na praia.

Os espaços do Wood são rodeados por muito verde e promovem experiências junto à natureza.

Lazer que se integra com a paisagem externa

No Wood, a natureza invade os ambientes de lazer, incluindo os amplos espaços de festa feitos para todas as gerações.

Mesmo nos ambientes internos do empreendimento, a experiência é de estar ao ar livre. A integração com a paisagem externa é criada pelo uso do vidro, prevalência da ventilação, luz natural e uma paleta de cores neutras.

Localizado em um bairro tranquilo