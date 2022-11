Venda de carros 0 km aumenta no Brasil

Consumidores procuram concessionárias com estoque de veículos novos a pronta entrega. Em Londrina, Metronorte se destaca por estoque de 0km com alta disponibilidade de modelos econômicos e sustentáveis.

Segundo levantamento da Fenabrave, a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, as vendas de carros novos aumentaram 29% no último mês. O presidente da Fenabrave, José Maurício Andreta Jr., afirmou em comunicado à imprensa que isso ocorreu porque "a crise de abastecimento arrefeceu um pouco e já não impede que o consumidor encontre o modelo desejado , salvo alguns casos pontuais. Os números refletem esse cenário”, comenta.

A curva do usado

Mas, na praça, era possível reconhecer automóveis semi novos mais caros do que novos, como era o caso do como Volkswagen T-Cross e Gol, que tiveram em um ano valorização de 27% e 24%, respectivamente, conforme dados da KBB Brasil, empresa especializada em pesquisa de preços de veículos .

Em 2021, em reflexo à pandemia do Coronavírus, as negociações de carros usados aumentaram 48% em relação ao ano anterior. Isso resultou em uma supervalorização, o que repercutiu também no preço dos veículos. Segundo o IPCA, índice que mede a inflação dos preços ao consumidor, a alta no valor dos usados chegou a 12%.

Novo de novo

"É possível notar uma nova tendência no consumidor de automóveis. Ele voltou a procurar carros novos depois que a produção de peças e produtos foi normalizada com o abrandamento da pandemia. A diferença é que muitas concessionárias não têm estoque para atender a nova demanda", comenta Roger.

Com a inflação dos usados, a busca pelos novos voltou ao radar. Antecipando as tendências de mercado, a concessionária Metronorte, em Londrina , organizou um grande estoque de modelos a pronta entrega. Alan Roger, gerente de carros novos da empresa, afirma que com a normalização da indústria automotiva, os novos ganharam mais destaque na procura e venda.

O mais econômico à pronta entrega

Seguindo outra tendência do mercado, a de sustentabilidade, a Metronorte renovou o estoque com aquele que é considerado o carro mais econômico do Brasil, o Chevrolet Onix Plus. Este ano, ele se tornou o carro mais vendido no país justamente pelo desempenho aliado à economia de combustível.





Segundo dados do Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Onix Plus é o carro brasileiro que mais roda com 1 litro de gasolina, podendo chegar a 17,6 km/l na estrada.





Alan Roger, da Metronorte, diz que o trabalho da concessionária para oferecer um grande estoque de veículos, é um compromisso com inovação e melhoria. "Em um momento de recuperação econômica, entendemos que um carro mais sustentável ao mundo e às finanças do consumidor é importante, por isso, dedicamos grande parte do estoque à pronta entrega aos nossos clientes. Com o plano Chevrolet Sempre, parcelamos o valor em até 48x", explica.