Vini Jr. começa a assumir o protagonismo entre os jogadores brasileiros

Desde o ano passado, quando Vinicius Jr. foi fundamental na conquista da Liga dos Campeões pelo Real Madrid, ele vem sendo o principal jogador brasileiro em atividade. E o sucesso do atacante é merecido, uma vez que ele sofreu muitas críticas e zombarias em seu início na Europa e soube responder a tudo isso dentro de campo. Uma das principais perguntas do momento é: Vini também poderá liderar a seleção brasileira nos próximos anos?





Ao longo da última década, o principal jogador brasileiro vinha sendo Neymar. Mas o atacante do Paris Saint-Germain sempre dividiu opiniões. Muita gente considera-o um supercraque, enquanto outros acham que ele é um atleta midiático. Independentemente disso, Ney costuma deixar a desejar em jogos decisivos – e isso é justamente o contrário do que Vini Jr. faz: o atacante merengue se sobressai nesse tipo de partida.





Na final da Liga dos Campeões 2021-2022, foi dele o gol do título do Real Madrid, na vitória por 1 a 0 sobre o Liverpool. E, na temporada atual, novamente o brasileiro vem sendo decisivo para a equipe merengue. Sua importância é tanta que o treinador Carlo Ancelotti afirmou que Vini Jr. é, no momento, o jogador mais determinante do futebol mundial.





O que os torcedores brasileiros querem saber agora é se, após tantos anos em baixa, a seleção brasileira terá um novo líder. Afinal, se Vini Jr. vem sendo “o cara” do Madrid, ele também poderá ser decisivo com a amarelinha. A queda da qualidade do futebol brasileiro é perceptível pelo fato de que o último jogador daqui a ser eleito o melhor do mundo foi Kaká, no já longínquo ano de 2007.





Mantendo seu foco e continuando a trabalhar duro, Vini poderá, sim, sonhar com voos mais altos. Principalmente agora que o futebol vive um momento de transição, em que as duas lendas modernas, Cristiano Ronaldo e Messi, já se encaminham para o fim de suas gloriosas carreiras.





É fato que Vini Jr. não é um atacante de jogadas espetaculares, mas isso nunca foi pré-requisito para ser o melhor do mundo. O principal atributo de um jogador é ser decisivo nos momentos importantes – e isso ele é. Com qualidade técnica e muita disposição, Vini, que tem apenas 22 anos, ainda poderá chegar muito longe em sua carreira. Se isso acontecer, a seleção brasileira terá boas chances de voltar a viver grandes momentos.