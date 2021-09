Equipe Invest UEL é campeã de competição da área do mercado financeiro

A equipe Invest UEL, formada por estudantes do curso de Ciências Contábeis, do Cesa (Centro de Estudos Sociais Aplicados) da UEL (Universidade Estadual de Londrina), foi campeã da segunda edição do Campeonato de Análise Fundamentalista. A equipe bateu a Liga de Finanças da UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte) pelo apertado placar de 8,25 a 8,01 e sagrou-se campeã da competição em sua primeira participação. A competição é promovida pela plataforma de investimentos TC (Traders Club), de São Paulo. Continua depois da publicidade

O time é formado pelas estudantes Maria Raphaelly Guimarães de Almeida, Isabella Basílio, Mariana Batista, Mayara Moretti e Ylani Martins. A orientação do grupo é do professor Daniel Ramos Nogueira, do Departamento de Ciências Contábeis. A competição foi decidida em três etapas: avaliação do relatório de análise fundamentalista de ambas as equipes, debate e votação online nas redes sociais. A equipe da UEL utilizou a construtora MRV como modelo para análises.

Conquista



Recém-graduada em Ciências Contábeis, Maria Raphaelly comemora o título e revela que, no início, não imaginava que o grupo chegaria tão longe. "Nossa intenção era competir, mas não vencer. Não imaginávamos, mas com bastante trabalho conseguimos", afirma. Maria conta que o grupo analisou se a empresa MRV era um bom caso de investimento. "Analisamos números contábeis, como ela está em relação aos concorrentes, como o setor está hoje, o valuation da empresa (área de finanças que contempla o estudo da valoração de determinado ativo financeiro), entre outros indicadores."

A contadora considera que participar da competição trouxe muitos ensinamentos à equipe. “Mais do que vencer, aprendemos muito sobre valuation, análise fundamentalista e recebemos muitas contribuições dos avaliadores. É um incentivo para continuar na área”, comenta a recém-formada.

Como premiação, o grupo receberá um troféu para a equipe, uma medalha para cada membro, 1 hora de mentoria com qualquer analista do Traders Club, entrada gratuita no congresso Value Investing Brasil 2021 e um projeto de imersão na empresa Eleven Financial Research, de São Paulo.

