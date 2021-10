Escola Municipal Maestro Andréa Nuzzi, em Londrina, comemora 55 anos de história

A Escola Municipal Maestro Andréa Nuzzi está em festa. Nesta sexta-feira (8), a unidade vai comemorar 55 anos de história e, para celebrar a data especial, a direção escolar organizou uma solenidade para este dia 8, às 10h, para os alunos e a comunidade.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





As crianças e convidados vão poder cantar parabéns e desfrutar de um bolo de cenoura. Haverá um cerimonial preparado pelos professores, uma exposição sobre a vida e o trabalho do maestro Andréa Nuzzi, que dá nome a escola, e um vídeo institucional elaborado para o projeto Londrina Mais.

Continua depois da publicidade





Na exposição, os alunos poderão ver fotografias do músico e compositor do Hino a Londrina, suas pinturas, cartas manuscritas, partituras e um hino datilografado pelo próprio maestro italiano. As fotografias são do tempo em que o maestro se apresentava em concertos. Quem participar também vai ganhar um boné doado pela empresa MRV, que é parceira da ação.





Segundo a diretora da Escola Municipal Maestro Andréa Nuzzi, Louana Castro, uma amiga de Andréa Nuzzi, que trabalhou com o maestro, doou as imagens para que os estudantes conhecessem mais de perto a história do homenageado.

Continua depois da publicidade





“Os professores e toda a equipe da nossa escola sempre se preocupam muito com a qualidade do ensino transmitido para as crianças, por isso incentivamos a interação com a comunidade e o trabalho e ensino na prática, não apenas na teoria. O aniversário de 55 anos da escola pretende marcar isso e fortalecer os vínculos da escola com a família e a comunidade”, disse a diretora escolar.





Para isso, todos os alunos e convidados devem utilizar a máscara de proteção facial obrigatória, higienizar as mãos com água e sabão e, quando isso não for possível, com álcool em gel 70%, e manter o distanciamento social.





Sobre a escola – A Escola Municipal Maestro Andréa Nuzzi atende, atualmente, 187 crianças do 1º ao 5º ano, nos períodos matutino e vespertino. A unidade escolar fica na Rua Suécia, 67, no Jardim Igapó, e teve suas atividades iniciadas com a doação de um terreno, feito por Antônio Sebastião Fillipem, em 8 de outubro de 1966.





No início, havia apenas uma única sala de aula na escola, que surgiu com o nome de Escola Municipal “Jardim Igapó”. Posteriormente, a unidade foi ampliada e passou a atender 146 alunos, com cinco professores.





Em 1972, passou a ser chamada de Escola Municipal Maestro Andréa Nuzzi, com a sanção da Lei Municipal nº 2.615, pelo então prefeito do município, Dr. Dalton Fonseca Paranaguá. Infelizmente, em 30 de maio de 1991, a escola pegou fogo, o que consumiu todos os documentos, materiais pedagógicos e a maioria dos bens móveis.





Com a ajuda da comunidade, no final de 1993, teve início a reconstrução total do prédio. Enquanto isso, as aulas aconteceram na sede da Capela Nossa Senhora Aparecida, situada no bairro. Um ano depois foi inaugurada a nova sede.