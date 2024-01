Caixa Econômica Federal vai abrir concurso com 4.000 vagas de nível médio

Secretaria da Administração e Previdência do PR terá concurso com salários de até R$ 7,6 mil

A SEAP-PR (Secretaria do Estado da Administração e da Previdência do Paraná) abrirá, no dia 5 de fevereiro, as inscrições para o concurso público que visa preencher 253 vagas, sendo 203 para cargos de nível superior e 50 para cargos de nível técnico.