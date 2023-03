Unicentro vai contratar 91 professores temporários; veja as vagas

A Unicentro está com as inscrições abertas para um teste seletivo voltado à admissão de professores colaboradores que têm contrato por tempo determinado. Os interessados têm até o dia 31 de março para se inscrever. O período de validade do teste é de um ano, mas os candidatos aprovados dentro do número de vagas poderão ser contratados por até dois anos.





O processo seletivo disponibiliza, no total, 91 vagas. São 73 para Guarapuava e 18 para Irati. Estão envolvidos 26 departamentos da universidade, como Administração, Turismo, Ciências Sociais Aplicadas, Psicologia, Educação Física, Enfermagem, Medicina, Sociologia, Filosofia, Ciência da Computação e Medicina Veterinária.

As remunerações variam de R$ 1.023,02 (professor graduado para 12 horas semanais) a R$ 8.870,35 (professor doutor para 40 horas semanais). Há vagas exclusivas para afrodescendentes e portadores de deficiência.





O valor da inscrição é de R$ 108,00, mas integrantes do Cadastro Único, doadores de sangue e de medula, e prestadores de serviço eleitoral têm direito à isenção do pagamento da taxa.

O processo de inscrição é composto por duas etapas. Na primeira fase o candidato preenche seus dados pessoais e junta formulários específicos. Na segunda fase, posta todos os documentos regulamentados no edital.





O processo de seleção também será realizado em duas etapas. A primeira delas é uma prova didática. Se for aprovado, o candidato passa, então, para a segunda fase de avaliação, que é a prova de títulos. A prova didática é eliminatória e a prova de títulos é classificatória. A prova de títulos vai ser executada com base na documentação que o candidato juntar no processo de inscrição.





A primeira etapa do processo de seleção está prevista para iniciar no dia 2 de maio. Todas as informações sobre o teste, as vagas disponíveis e os requisitos para concorrer a cada vaga estão disponíveis para consulta na página www.unicentro.br/concursos.