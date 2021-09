Seti abre seleção para tradutores, revisores e assessores acadêmicos

A Seti (Superintendência de Tecnologia e Ensino Superior do Paraná), em parceria com a UFPR (Universidade Federal do Paraná)/Capa (Centro de Assessoria de Publicação Acadêmica), abriu processo de seleção para estágio técnico na UEL (Universidade Estadual de Londrina), para que alunos atuem como assessores, revisores e tradutores de textos acadêmicos, para língua inglesa, no Centro de Escrita (Writing Center) a ser implantado nesta Universidade.

São oferecidas duas vagas com bolsa para tradutores e revisores em língua inglesa e assessores de escrita acadêmica, para iniciar os trabalhos em outubro próximo. Também são ofertadas vagas para voluntariado, para as mesmas tarefas, mas em número ainda a ser definido. O valor da bolsa é de 745 reais, conforme disponibilidade financeira, e o contrato é de seis meses, podendo ser renovado de acordo com o desempenho. A carga horária é de 20 horas semanais para bolsistas e 12 para voluntários, em regime remoto ou presencial, quando possível. As horas possuem tarefas bem definidas: 3 de participação em reuniões e oficinas semanais; 6 a 14 de revisão ou tradução; 1 a 2 horas de assessoria (auxílio a autores); 1 hora para outras atividades, como eventos, pesquisa ou atividades de caráter extensionista.





Os candidatos devem ser regularmente matriculados na UEL, na graduação ou na pós-graduação, com prioridade para estudantes de Letras e áreas afins, e possuir conhecimento de português formal e alta proficiência em inglês. Para a inscrição, o interessado deve apresentar comprovante de matrícula, histórico escolar em que conste seu índice de rendimento acadêmico, Curriculum vitae ou Lattes (link), telefone para contato e carta de motivação.

Os documentos para inscrição no processo seletivo devem ser enviados até 17 de setembro de 2021 (23h59) para o e-mail [email protected], com o título “Processo Seletivo – AWARD”.

Seleção - O processo de seleção compreende três etapas: análise de Currículo e Histórico Escolar (até 20 de setembro), prova de tradução e de revisão (18 de setembro). O edital de resultado das 1ª e 2ª etapas será enviado por e-mail a todos os candidatos e publicado no site da Proppg (Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação) , no dia 20, às 9 horas. A terceira etapa consiste em uma entrevista, que será realizada entre 21 e 23 de setembro, conforme cronograma a ser divulgado no dia 20. O resultado final dos aprovados será enviado por e-mail a todos os candidatos e divulgado no site da Pró-reitoria, dia 24, até as 12 horas.







Mais informações no Edital (acesse aqui).