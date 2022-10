Abertas inscrições para turmas de 2023 nas escolas de Dança e Teatro da Funcart

A Funcart (Fundação Cultura Artística de Londrina) está com matrículas abertas para as turmas de 2023 das escolas municipais de Dança e Teatro. As inscrições devem ser feitas presencialmente, na rua Souza Naves, 2.380.





A Funcart realiza o trabalho há 30 anos e atua na sede, localizada no centro, e na unidade norte. A fundação tem convênio com a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

Na Escola de Dança estão disponíveis os cursos Ballet Clássico, Ballet Adulto e Dança Contemporânea e na Escola de Teatro o Intensivo de Iniciação Teatral Adulto, Teatro Infanto-juvenil, Teatro Musical e Canto Coral.





O Intensivo de Iniciação Teatral Adulto irá ocorrer de 1 a 28 de fevereiro, com aulas de segunda a sexta, das 19h às 22h.

Podem participar pessoas a partir de 17 anos, sem experiência. O investimento é de R$ 230,00 e os que quiserem dar continuidade no curso regular pagarão o valor mensal de R$130,00 (pagando até o dia 10 de cada mês terá um desconto na mensalidade, de R$10,00). A duração do curso regular será de dois anos.





O Teatro Infantojuvenil é voltado para crianças e adolescentes com idade entre 8 e 16 anos. As aulas para iniciantes serão aos sábados, das 10h30 às 12h, e terças, das 18 às 19h30. Já o avançado será aos sábados, das 9h às 10h30, e às quintas, das 18h às 19h30. O valor da matrícula, rematrícula e mensalidade é de R$ 90,00.

O curso de Teatro Musical prevê aulas de dança contemporânea, canto e interpretação teatral. Para participar, é necessário fazer um intensivo, de 1 a 18 de fevereiro, das 19h às 22h.

Aos que derem continuidade, o curso regular será realizado nas terças e quintas (dança contemporânea), das 19h às 21h, e nas sextas (aula de interpretação), das 19h às 22h. O valor da matricula/intensivo é R$230,00 e a mensalidade custa R$220,00 (com desconto para pagamento até o dia 10 de cada mês de R$ 10,00).

O curso de Ballet Clássico pode ser feito por crianças a partir de 4 anos. A primeira turma é de pré-ballet, para crianças com idade entre 4 e 7 anos, as quais farão aulas duas vezes por semana, de 45 minutos. Já o curso regular inicia com crianças a partir de 8 anos.





Em fevereiro haverá um teste para fevereiro para crianças de 8 a 12 anos, estudantes de escolas públicas. As que passarem no teste terão bolsa parcial com mensalidade no valor de 40,00 reais.

O Balllet Adulto para iniciantes irá ocorrer nas segundas e quartas, às 20h15, e o intermediário nas terças, quintas e sextas, às 20h15. As aulas de Dança Contemporânea para iniciantes serão nas terças e quintas, às 19h50.





O valor da matricula e da mensalidade dos cursos de Ballet e Dança contemporânea é R$ 130,00 (pagando até o dia 10 de cada mês o valor da mensalidade cai para R$ 120,00).





O Canto Coral, Infantojuvenil e Adulto será nas quintas, das 19h às 21h. O valor da matrícula, rematrícula e mensalidade é de R$90,00. O Infantojuvenil é voltado para crianças e adolescentes entre 8 e 16 anos e o adulto para pessoas a partir de 17 anos.





É possível fazer pedidos de bolsas, por escrito, para ser encaminhado para análise da diretoria. Mais informações podem ser obtidas nos telefones (43) 99683-0002 e (43) 3342-2362.