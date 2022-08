Festival de Dança de Londrina terá apresentações da Curitiba Cia de Dança

Após dois anos de interdições por conta da pandemia, o Festival de Dança de Londrina volta a promover atividades presenciais neste final de semana. A programação conta com dois espetáculos diferentes que a Curitiba Cia de Dança apresenta no Teatro Universitário Ouro Verde, no sábado (13) e no domingo (14), sempre às 20 horas.



“Relações”, que será encenado no sábado (13), aborda a influência do mundo digital nos laços afetivos interpessoais. Com grandes estruturas cenográficas, entre biombos espelhados e rampas, os bailarinos coreografados por Carlos Laerte evocam questões atuais como o egocentrismo, a solidão, a fragilidade dos sentimentos, a efemeridade das conexões, a infidelidade e a dependência emocional.





Já no domingo (14), o palco do Ouro Verde recebe pela primeira vez a montagem “Dançando Villa”, inspirada na vida, personalidade e música de Heitor Villa-Lobos – compositor erudito que abriu os ouvidos e o coração para o Brasil profundo, para a arte popular nacional, principalmente a do Nordeste e do Norte. Nos movimentos, Vanoni e a coreógrafa Rosa Antuña buscam trazer lampejos das danças tradicionais, aliados a um estado corporal de entrega e sinceridade para a diversa e vasta cultura brasileira.





