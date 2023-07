Ballet de Londrina estreia "Cinco" em São Paulo neste fim de semana

Considerada uma das companhias mais longevas do interior do Brasil, prestes a completar três décadas de trabalho ininterrupto, o Ballet de Londrina abre um novo capítulo de sua história: pela primeira vez é coreografada por um artista externo – no caso, o goiano Henrique Rodovalho, da Quasar Cia de Dança – e também debuta ao fazer uma estreia fora de sua cidade-sede. Neste sábado (22) e domingo (23), o público paulistano poderá conferir no Sesc Vila Mariana (Teatro Antunes Filho) o inédito “Cinco” seguido de “Bora!”, que estreou em 2022 com grande sucesso no Festival de Dança de Londrina.





Juntas, as duas coreografias remetem à trajetória da raça humana sobre o planeta, desde a origem da vida a partir dos elementos naturais, na primeira, até a entrada na civilização e o salto para a virtualidade. A apresentação de sábado será às 21 horas e a de domingo, às 18h. O programa tem classificação livre e os ingressos estão disponíveis no site do Sesc São Paulo pelo valor de R$40, R$20 (meia) e R$12 (com credencial plena do Sesc).

A ideia para o projeto nasceu do fim para o começo. Em 2022, Rodovalho aceitou o convite para coreografar os dez bailarinos e, de suas investigações sobre as relações humanas no nosso tempo, marcadas pela pós-pandemia, surgiu “Bora!”, que considera um de seus espetáculos mais leves e alegres, um chamado para ir adiante – como propõe a interjeição do título. Mas também lança a enigmática pergunta: avançar para onde? Por meio desta aparente contradição, faz um estudo irônico e irreverente sobre o movimento do homem na pós-modernidade – contexto do fim das utopias e das relações líquidas.





